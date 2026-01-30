ドッグランでママを見失ってしまったわんこ。必死に探し回り、ようやく見つけた瞬間の反応が「安堵のお顔がなんともいえないですね！」「愛おしい♡」と話題に！投稿はTikTokで36万回以上再生され、大きな反響が寄せられています。

ドッグランでママを必死に探すわんこ

TikTokアカウント「テンch（@tenten.201）」さまは、トイプードルの「マロン」くん、そして先住犬の「テン」くんと飼い主さんの日常を投稿しているアカウントです。

この日、ママとパパと一緒にドッグランにやってきたというマロンくん。ママさんから少し離れて遊んでいたマロンくんは、途中でママさんの姿を見失ってしまい、「どこ？」と迷子気味に。

実はこのとき、すぐ近くでパパさんが見守っていたのですが、この瞬間にマロンくんが探しているのはママ！そのため、近くにパパがいても「ママがいない」と大慌て！

「どこ～？」と探し回り見つけた瞬間…

実は、ママさんも何度も声をかけ、その度に戻ってくることもあったそうですが、ママさんが見つかると安心するのか、再び走り出して遊びにいってしまうのだとか！そして、再び迷子に……（笑）

さらに、SNSで話題になったのは、必死にママを探し回った後、姿を見つけた瞬間の反応！マロンくんは、ドッグランで迷子になり、一生懸命探し回った後にママの姿を見つけると……

パッと表情が明るくなり、満面の笑みで駆け寄ってくるのです！なんて愛おしいのでしょう。

あまりにも尊い反応がSNSで話題に！

わかりやすく安心した表情を見せるマロンくんの反応は、SNSでも大きな話題となり、「安堵のお顔がなんともいえないですね！」「愛おしい♡」「この子はママが大好きなんだなぁ」「かなりドン臭いけど、一生懸命さが可愛すぎる！」といった声が殺到しました！

ママを見つけ、安堵の表情で駆け寄ってきたマロンくん。しかし、安心したのも束の間、ママがいるとわかると再び駆け出していき、またママの姿を見失って焦ってしまうのでした……（笑）

TikTokアカウント「テンch」さまでは、今回紹介したママさんパパさんのことが大好きなマロンくんとテンくんの可愛らしい日常が紹介されています。他の日のマロンくんたちの様子も気になる方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「テンch（@tenten.201）」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。