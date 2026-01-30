DAIGO、“神”HYDEの誕生日をサプライズでお祝い！2SHOTも公開し「好き好き好き！！」

1月29日、DAIGOがInstagramを更新した。

【写真】プレゼントの“色違いマフラー”を首にかけた微笑みSHOTを公開

DAIGOは、自身のInstagramアカウントにて、「今日は神の！HYDEさんの誕生日！ということでライブにサプライズでケーキを運ばせていただきました！」とコメントし、同日にHYDEが開催していた『HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL』の東京公演内でバースデーサプライズを実施したと報告した。

続けて、「毎年お祝いできて嬉しいです」「今年は誕生日になる瞬間を時報聞いて、メッセージ送ったら1番でした！！」「やったー！！」とコメント。

また、「今日こないのー？とHYDEさんに言われ、返信に困りましたが、無事に役目を終えることがてきてホッとしています！！ 本当におめでとうございます！」「SSS 好き好き好き！！」「#マフラーをプレゼント #色違い #ジャパニーズメリークリスマス」と、サプライズの裏側やHYDEへの愛を綴りつつ、HYDEとの2SHOTも掲載していた。

この投稿に対し、ファンからは、「素敵なツーショット」「お揃いマフラー素敵」「神々しい」「最高です」などのコメントが集まっている。

ロックバンド・BREAKERZのボーカルとして活動する傍ら、バラエティ番組などでマルチに活躍するDAIGO。私生活では、2016年に女優の北川景子と結婚し、2020年に第1子となる女児、2024年に第2子となる男児の誕生を発表している。