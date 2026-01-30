小泉防衛相は３０日、来日中の韓国の安圭伯（アンギュベク）国防相と海上自衛隊横須賀基地（神奈川県横須賀市）で会談した。

両氏は、日韓の防衛協力や交流を安定的に推進していく重要性で一致し、閣僚の相互訪問を毎年実施していくことを確認した。

会談は約１時間行われ、小泉氏は冒頭、「安全保障環境が厳しさを増す中で、日韓、日韓米の防衛協力がかつてなく重要となっている」と述べた。安氏は「会談を通じて韓日関係がもう一歩進むきっかけとなることを願う」と応じた。

両氏は朝鮮半島の完全な非核化と恒久的平和の構築に向け、日韓、日米韓協力を継続していくことでも一致した。日本側には、中露朝の連携を念頭に日米韓の協力体制を強化する狙いもある。会談後に発表した共同文書には、２０１８年の韓国海軍駆逐艦による海上自衛隊機への火器管制レーダー照射問題で中止された捜索・救難共同訓練を再開することや、人工知能（ＡＩ）などの先端技術分野での協力を防衛当局間で議論することを明記した。

高市首相と李在明（イジェミョン）大統領は今月１３日に奈良市で行った会談で両国関係の戦略的重要性を確認した。今回の会談は首脳同士の認識を踏まえて実現した。小泉氏は会談後、記者団に「多様なレベルでの意思疎通を通じて、防衛協力・交流を積極的に推進できるものになった」と強調した。