育児疲れの自身の顔を見て36歳で美容に目覚め、来月には美容本の出版も控える大沢あかねさん。でも3児の子育てに全力投球の毎日で、自分のケアに時間を割く余裕はなかなか持てなかったそう。「お風呂は浴室の扉を開けて脱衣所の子どもと会話しながら」「掃除機はフェイスパックをしながら」、自分時間の確保に奔走したそう。今だから笑って話せる「3児のママのリアル」を伺いました。

【写真】「唐揚げにお漬物…美味しそう」3児のママ・大沢あかねさんが家族に振る舞う晩ご飯（5枚目/全11枚）

トイレにいても「ママまだ～」と呼ばれ

── 現在、15歳、9歳、6歳の3児の母として仕事と子育てを両立されています。ご自身はひとりっ子だそうですね。

大沢さん：私は母とふたり暮らしだったので、まさか自分が子どもを3人も産むとは思っていませんでした。毎日にぎやかで楽しい反面、家でひとりになれる時間がないんです。あるとしたらトイレですかね。でもトイレにいても子どもの声は聞こえますし、すぐに誰かから呼ばれて、しまいには「ママまだ～？」と、こちらにやってきます。

楽しんで育児に向き合えていると話す大沢あかねさん

── わかります。トイレにもゆっくり入れないのはママあるあるですね。36歳から美容に目覚めたそうですが、今から4年前はお子さんがまだ小さかったと思います。どうやって美容の時間を作ってきたのですか。

大沢さん：私にとってお風呂は、美容にもメンタルにも大事な時間なのですが、子どもを抱っこして一緒に入ったところで疲れは取れません。そこで考えたのは、お風呂の扉を開けて入ることでした。

子どもをバウンサーやベビーチェアに乗せて、脱衣所で少し待っていてもらうんです。子ども向けの歌をiPadで流して、おもちゃやぬいぐるみをまわりにたくさん置いて。子どもは私の顔を見られれば安心するので、その状態で湯船に入っていました。

── 冬もですか！

大沢さん：そうです。ちょっと寒いんですけどね。でもそうやって少しでも自分の時間を作って、リラックスできるように工夫してきました。

── お風呂のほかに、美容に費やす時間はありますか。

大沢さん：発売予定の美容本の裏表紙は、フェイスパックをしながら掃除機をかけているカットなのですが、顔が見えなくて「誰!?」状態ですよね（笑）。でも、あれが私の生活のリアルです。朝と夜にフェイスパックをしながら家事をしているのですが、あまり身構えず、ながら美容で取り組んでいます。

3人目が生まれた後は「今日を生きるので精一杯」

── 3人目を出産されたあとは3年弱、仕事を休んでいたそうですね。

大沢さん：ひとりめのときは産後3か月で復帰したのですが、仕事をしているからきちんと子育てをできていないんじゃないか、子育てをしているから仕事がきちんとできていないんじゃないかという気持ちがありました。自分で決めたことなのに、自分を責めてしまって。3人目は子育てにしっかり向き合いたいと思って、少し長くお休みすることにしたんです。といっても、物理的に休まないと家が回らないという状況でした。

── 3人育児がはじまった当時のこと、覚えていますか。

大沢さん：振り返ってみても、あのときは大変でした。8歳、3歳、0歳の子どもたちと、今日を生きることで精一杯。真ん中は赤ちゃん返りをしていましたし、上のお姉ちゃんは習い事を掛け持ちしていたので、学校が終わると下ふたりを連れてお迎えに行き、また別の習い事に送って。1日があっという間でした。朝、顔を洗えない日もありましたね。子育てに追われて保湿する時間がないので、そのあとスキンケアができないくらいなら、洗わなくていいじゃんって。今思えば信じられないです。

── 日々の育児の疲れやストレスはどうやって発散していたんですか。

大沢さん：私は、食に走ってしまいました。食べることがいちばんの幸せだと感じていて、甘いものを買ってきては家で食べていました。

── どんなものを食べていたんですか。

大沢さん：スーパーで売っているエクレアとか、アイスクリームとかですね。手軽に手に入るしコスパもいいので、買い物のついでに、ついつい買ってしまって。冷蔵庫に入れておいて、子どもの様子を見ながら隙があればパッと食べていました。そんなことをしていたら、産後の体型はぜんぜん戻らないんですよ。

妊娠中に増えた体重は、そのあと授乳しているとストンと落ちるんですけど、とにかく授乳期はお腹が空くのでめちゃくちゃ食べるんですよね。食べることに楽しさや幸せを感じたまま、授乳期が終わっても同じ量を食べてしまっていたので、それは太りますよね。

── すごくよくわかります。自然とは落ちませんよね。

大沢さん：私は番組の企画でドラムをしたことをきっかけに、体幹が弱いことを指摘されてトレーニングを始めたのですが、ダンスや食事制限をしていったら5、6キロ落ちて。はじめたらはじめたで、ストイックになりすぎてしまい、「頬がこけたよ」と言われてからは少し戻すようにしました。今はいい感じのところで落ち着いています。

仕事復帰後の変化

── お子さんは現在、15歳、9歳、6歳になられて、子育てへの向き合い方は変わりましたか。

大沢さん：今は上のお姉ちゃんは15歳で自分のことはできますし、むしろ自分の世界に入ってこないでという時期でもありますね。真ん中のお兄ちゃんはめんどう見がよく、下の子と一緒に遊んでくれて助かっています。子育てに関してはだいぶ手が離れて楽になったと感じて、楽しめていると思うことが増えました。それは、経験を重ねて、いい意味で手を抜いたり、力を抜いたりする場面がわかってきたのが大きいと思います。

透明感すごい！ツヤツヤお肌が美しい大沢あかねさん

── お休みを経て仕事に復帰してから、心境の変化はありましたか。

大沢さん：私はもともと完璧主義なところがあって、あれもこれもしっかりやりたいとか、失敗したことをずっと考えすぎてしまうところがあったんです。

仕事でしくじったなと思ったら、家に帰ってもそれを引きずって、子どもの話が入ってこないこともありました。でも、3人目を産んで仕事に復帰してから、そんなことを考え続けている自分がめんどうになってきちゃったんです。時間がないので、悩んでいる暇がないといいますか。考えている過程も大事だけれど、その時間はもったいない。「まず答えからください」というような感じで、ある意味でめんどくさい人になってきたかもしれません（笑）。でも、思い悩むことがなくなったのは、いい意味での変化だと思います。

暗黙の了解で「家事の分担は決めず」

── 現在は、どのように家庭と仕事を両立していますか。

大沢さん：朝は6時半に起きて、水筒など子どもの用意と朝ごはんの支度をして、送り出す準備をします。パパが朝食を作ることもありますね。私はそこからスキンケアをして、家事を片づけてから仕事に向かいます。仕事の終わり時間は現場によってまちまちです。

17時～18時に仕事を終えて家に帰れるときはそこから夕飯を作りますし、パパが作ってくれていることもあります。ご飯と味噌汁だけ用意して、スーパーでお総菜を買ってくる日もありますし、店屋物をとる日も。日によってバラバラです。なんでも手作りで！と思うとしんどくなってしまうので、あまり無理をしないようにしています。

── 家事を夫婦で分担しているんですか。

大沢さん：うちはまったく分担していなくて、夫婦でどちらもできるようにしているといいますか、実際は「どちらかがやらなきゃ回らない」という感じです。誰がこれをすると決めていなくても、「わかってるよね」と、暗黙の了解といいますか、お互いに率先してやっていますね。

── 小さいころから多方面で活躍されてきました。40代の今後の目標はありますか。

大沢さん：バラエティに関しては10代からいろいろと経験させてもらってきたのですが、お芝居に関してはバラエティほどではなかったので、子どもの手が離れてきたこれからしっかりと向き合ってみたいですね。これまでの私は「きれい売りじゃないし」と思って、事務所の社長にも昔、「私は女優って方向じゃないと思います」って自分で言ってしまっていたんです。でも、美容を始めたことでポジティブな気持ちになれているので、ジャンル問わず、いろんなことにチャレンジできたらいいですね。

取材・文：内橋明日香 撮影：矢島泰輔