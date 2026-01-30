元大阪市長の松井一郎氏が３０日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、１年前から会うことを熱望していた俳優と対面。珍しく「緊張しています」と話して、対談に臨んだ。

松井氏は１年前に自身のＹｏｕＴｕｂｅで会ってみたいなどと話していた俳優・小沢仁志と対談。トークの前に「この人はカッコいいなって思っていた」「政治家やってるときに、似てるって言われて僕、喜んでいた。今、非常に緊張してます」と珍しく？緊張の表情を浮かべた。

そしてバーのカウンターでマスターとして立っていたのが小沢。「オレ、結構政治家が好きで」とノリノリでトークが始まった。

松井氏は経済界の人たちと話をした時に、「新人が入社し歓迎会をしたら、次の日、残業つけていいんですか？って言われたと」という話を披露すると、小沢は「これ以上広がったらヒューマンエラー起こしますよ」「世代交代でヒューマンエラー。相当出ますよ」としみじみ。

さらに松井氏は今回の選挙について「普通の総理は負ける選挙はやらない」と言い「高市さんは党内基盤が弱い。派閥がない。今回、これで高市派、しっかり作ろうと。これがいいとか悪いとかは別の話。党内基盤しっかりして、維新におべんちゃらいうのも面倒臭い」「自分の本当に身内であうんの呼吸でできるメンバーをそろえたい、だからこの機会と思っている」と解説。小沢も興味深く聞いていた。