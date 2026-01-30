救助ボートの上で鳴き続ける犬…スペインで堤防決壊し洪水　ポルトガルでは強風で巨大観覧車が倒壊　冬の嵐「クリスティン」で8人死亡

不安げな表情を浮かべボートの上で鳴き続ける犬。

洪水によって浸水した住宅から救助された直後の様子です。

洪水が起きたのは29日スペイン南部の町です。

クリスティンと名付けられた冬の嵐が直撃し川の堤防が決壊。

これにより、大規模な洪水が発生し町は一面が水に浸かりました。

現地の様子を捉えた映像には、地元当局の救助隊員が行き場をなくした犬たちを抱き上げボートに乗せて救助する様子が記録されていました。

冬の嵐クリスティンによって被害がもたらされたのはスペインだけではありません。

大西洋に面したポルトガル中部の街では、強風による影響で巨大観覧車が倒壊しました。

観覧車は支柱ごと倒れていて、1つ1つのゴンドラとともに地面に横たわっていました。

また、観覧車が倒壊した街から約100km離れた街の被害も深刻です。

吹き荒れた強風でレンガやがれきが散乱。

車も飛んできたとみられるレンガによって激しく壊れた状態です。

被災地に住む男性は変わり果てた町の惨状を「上の方から様々な物が落ちてきた。あそこの建物にも屋根がない」と嘆きました。

スペインとポルトガルで、洪水や建物の倒壊など深刻な被害をもたらした冬の嵐、クリスティン。

地元メディアは、ポルトガルで5人スペインでは少なくとも3人が死亡したと報じています。