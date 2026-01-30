SLY×FILA最新コラボ♡スポーティーに魅せる大人カジュアル全7型
スポーツとファッションの境界を軽やかに越える、注目のコラボレーションが登場。SLYとFILAが手を組み、アクティブなムードの中に女性らしいエッジを効かせた新作コレクションを発表しました。デイリーに取り入れやすいトップスから、スタイリングの主役になるワンピースやシューズまで、幅広いラインナップが魅力。着るだけで今っぽさが高まる、旬のスポーツミックススタイルを楽しんでみて♪
スポーツ×女性らしさのトップス
FILAのアイコニックな要素を、SLYらしいシルエットで再構築したトップスが充実。
【FILA x SLY CABLE KNIT TOPS】
価格10,989円（税込）
ロゴやラインを取り入れたケーブルニットで、カジュアルながら上品な印象に。
カラー：IVOY,NVY,BLKサイズ：FREE
【FILA x SLY RUGGER SHIRT】
価格13,200円（税込）
配色が映えるラガーシャツは、1枚でスタイリングが決まる存在感が魅力です。
カラー：M/NVY,BRN,M/GRNサイズ：FREE
主役級ボトムス＆ワンピース
動きやすさとデザイン性を兼ね備えたボトムスとワンピースも見逃せません。
【FILA x SLY BOX PLEATS S/OP】
価格14,300円（税込）
プリーツが揺れる女性らしいシルエットで、スポーティーさを上品に昇華。
カラー：T.GRY,NVYサイズ：1,2
【FILA x SLY SW S/PT】
価格11,990円（税込）
カラー：M/NVY,BRNサイズ：FREE
【FILA x SLY BARREL LEG SW PT】
価格16,500円（税込）
カラー：M/NVY,BRNサイズ：FREE
セットアップでも単品でも着回しやすく、旬のリラックス感を演出します。
小物とシューズで完成度UP
コーディネートを格上げする小物とスニーカーもラインナップ。
【FILA x SLY LOGO SOCKS】
価格6,600円（税込）
足元にさりげないロゴを添えるアクセントアイテム。
カラー：BEG,GRYサイズ：FREE
【FILA x SLY ECHAPPE MS v2】
価格19,800円（税込）
カラー：BRNサイズ：23/24/25
【FILA ECHAPPE MS v2】
価格13,200円（税込）
スポーティーながら洗練されたデザインで、幅広いシーンにマッチします。
カラー：WHT,BLK※WHTのみWEBSTORE、一部店舗限定サイズ：23/24/25
今季注目のスポーツミックス
SLYとFILAのコラボレーションは、スポーツテイストを日常に落とし込みたい大人女性にぴったりのコレクション。
セットアップや小物使いで表情を変えられるため、シーンを選ばず活躍してくれます。先行予約や先行発売も予定されているので、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめ。
自分らしいスタイリングで、アクティブなおしゃれを楽しんでください♡