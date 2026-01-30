サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）の16強を決める決勝トーナメント進出プレーオフ（PO）の組み合わせ抽選が30日に行われた。前身の欧州チャンピオンズ杯を含めて最多優勝15度の名門レアル・マドリード（スペイン）はベンフィカ（ポルトガル）との対戦が決まった。

元指揮官のモウリーニョ監督が率い、1次リーグ最終戦で後半終了間際に攻撃参加したGKにヘディング弾を決められて敗れた因縁の相手とのリターンマッチとなった。2連覇を狙う昨季王者パリ・サンジェルマン（フランス）は左膝前十字じん帯断裂で離脱している南野拓実のモナコ（フランス）と同一リーグ同士の対戦が決まった。

伊藤洋輝のバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）、遠藤航のリバプール（イングランド）、守田英正のスポルティング（ポルトガル）は1次リーグで8位以内に入って既に16強入りが確定している。

昨季から36チーム制に生まれ変わった欧州CLは各チームが1次リーグで異なる8チームと対戦。上位8チームが自動的に16強入りし、残る8枠を9〜24位がホーム＆アウェーのPOで争う。第1戦が2月17、18日で第2戦は同24、25日に行われる。

【決勝トーナメント進出PO組み合わせ】

※（ ）は1次リーグ順位

▼（21）モナコ（フランス）―（11）パリ・サンジェルマン（フランス）＝勝者は（5）バルセロナ（スペイン）か（6）チェルシー（イングランド）と対戦

▼（20）ガラタサライ（トルコ）―（13）ユベントス（イタリア）＝勝者は（3）リバプール（イングランド）か（4）トットナム（イングランド）と対戦

▼（24）ベンフィカ（ポルトガル）―（9）レアル・マドリード（スペイン）＝勝者は（7）スポルティング（ポルトガル）か（8）マンチェスター・シティー（イングランド）と対戦

▼（17）ドルトムント（ドイツ）―（15）アタランタ（イタリア）＝勝者は（1）アーセナル（イングランド）か（2）バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）と対戦

▼（22）カラバフ（アゼルバイジャン）―（12）ニューカッスル（イングランド）＝勝者は（5）バルセロナ（スペイン）か（6）チェルシー（イングランド）と対戦

▼（19）クラブ・ブリュージュ（ベルギー）―（14）アトレチコ・マドリード（スペイン）＝勝者は（3）リバプール（イングランド）か（4）トットナム（イングランド）と対戦

▼（23）ボデグリムト（ノルウェー）―（10）インテル・ミラノ（イタリア）＝勝者は（7）スポルティング（ポルトガル）か（8）マンチェスター・シティー（イングランド）と対戦

▼（18）オリンピアコス（ギリシャ）―（16）レーバークーゼン（ドイツ）＝勝者は（1）アーセナル（イングランド）か（2）バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）と対戦