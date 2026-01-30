ホラン千秋、スラリと美脚際立つ最新ビジュアル解禁 『CONVERSE』ハンズフリーシューズ新作公開
タレントのホラン千秋が起用された、『CONVERSE』（コンバース）のハンズフリーシューズ「CAVESTAR SLIT SLIDE」「CAVESTAR SLIT SLIDE LP XG」の2026年春夏シーズン最新ビジュアルが解禁された。
【写真】美脚も際立つ！ホラン千秋が着こなす最新ヴィジュアルが解禁
手を使わずに脱ぎ履きできる利便性と、日常に取り入れやすいデザイン性を兼ね備えたシリーズで、今シーズンもホランを継続起用。「リアルクローズ」でありながらファッション性も追求した世界観が表現されている。
最新ビジュアルでは、きれいめなワンピーススタイルから、ほどよくスポーティなカジュアルコーデまで、テイストの異なる着こなしを披露。どのスタイリングにも自然に溶け込むシューズの存在感とともに、ホランのスラリとした美脚が際立つ仕上がりとなっている。
「スリットスライド」シリーズは2025年に登場し、手を使わずにさっと履ける構造と快適な履き心地で支持を集めてきた。「CAVESTAR SLIT SLIDE」「CAVESTAR SLIT SLIDE LP XG」では、かかと部分に切れ目を入れた独自の成型カウンターを採用。履く際には後方へ傾斜した上端部分によりスムーズな着用が可能で、着用後は元の形に戻り、かかとを安定的に支える設計となっている。
ミッドソールにはランニングシューズと同様の形状を取り入れ、空洞を設けることで自然でスムーズな足運びを実現。さらに、通気性とクッション性に優れたカップインソールを搭載し、長時間の着用でも快適さを保つ。デイリー使いはもちろん、ウォーキングなどの軽いアクティブシーンにも対応する。
2026年春夏モデルでは、旬のアクセントとしてレオパード柄を新たに採用。甲部分のゴアベルトにさりげなく取り入れ、ベージュやグレイといった上品なカラーリングと組み合わせることで、シンプルな装いに程よいカジュアル感を添えている。
