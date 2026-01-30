実は「明治学院大学出身」と聞いて驚いた有名人ランキング！ 2位「中島健人」を抑えた1位は？
落ち着いた雰囲気や校風で知られる明治学院大学。そんなイメージとは違うフィールドで活躍する有名人が出身と聞くと、ギャップで驚く人も多いかもしれません。
All About ニュース編集部は12月23日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「有名私大出身の有名人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は駒澤大学出身と聞いて驚いた有名人」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、歌手で俳優の中島健人さんです。仕事とアイドル活動を両立しながら、2017年に明治学院大学を卒業。2024年3月に「Sexy Zone」を卒業し、その後ソロデビューしました。
2月18日にセカンドアルバム『IDOL1ST』がリリース予定。また、Netflixシリーズ『SとX』の主演が決まり、セックスセラピスト役に挑戦するなど俳優業も好調です。
回答者からは「アイドルをしながら、学業の両立をしていてびっくりしたから」（40代女性／愛媛県）、「明治学院大学出身と聞いて驚愕したからです」（20代男性／東京都）、「学と芸の両道だったのは驚いた」（50代男性／愛知県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、「King & Prince」の永瀬廉さんです。2017年に明治学院大学社会学部に入学。翌年に「King & Prince」としてCDデビューし、仕事と学業を両立して6年半かけて大学を卒業しています。
近年では、ドラマ『御曹司に恋はムズすぎる』（フジテレビ系）や映画『ラストマン FIRST LOVE』に出演するなど、俳優としても活躍。1月18日スタートの日曜劇場『リブート』（TBS系）では、裏の顔を持つNPO法人職員役として、これまでにないバイオレンスな役柄に挑戦しています。
回答コメントでは「人気者なのに大学出身で驚きました」（30代女性／兵庫県）、「アイドルとしての華やかなイメージと、落ち着いた雰囲気のある明治学院大学出身のギャップに驚くから」（40代男性／静岡県）、「たまに頓珍漢なことを喋ったりするので、頭がいいってことは天然なのかな」（30代女性／栃木県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
