当然のことを指す言葉から、映画を楽しむあの場所まで。全く異なる4つの言葉をつなぐ「ひらがな2文字」を当てるクイズです。語彙力を武器に、1分以内の全問正解を目指しましょう！

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、日々の暮らしの中で感じる心地よい言葉を中心にピックアップしました。パッと頭を切り替えて、共通する2文字を探し出してください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□りまえ
□□たかみ
ひ□□り
し□□ー

ヒント：太陽の光が差し込む様子を何と呼ぶ？

答えを見る






正解：あた

正解は「あた」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「あた」を入れると、次のようになります。

・あたりまえ（当たり前）
・あたたかみ（温かみ）
・ひあたり（日当たり）
・しあたー（シアター）

「当たり前」や、冬にうれしい「温かみ」、お部屋探しの重要ポイント「日当たり」など、どこかホッとする言葉が並びました。最後はカタカナで「シアター」ですが、ここにも「あた」がきれいに収まっています。同じ「あた」という響きでも、使われる文脈によって「当然」「温度」「場所」とさまざまに変化するのが面白いですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)