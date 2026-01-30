福井県らしさを感じる「福井県のお土産」ランキング！ 2位「恐竜発掘プリン」を抑えた1位は？【2026年調査】
暖かさを感じる日が増えてくると、贈り物選びにも前向きな気分が芽生えます。地域の個性がさりげなく表現されたお土産は、受け取る側にも土地の魅力を伝えてくれます。
All About ニュース編集部は2026年1月20日、全国10〜60代の男女250人を対象に「お土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、福井県らしさを感じる「福井県のお土産」を紹介します！
回答者からは「恐竜王国の名に恥じないお土産だから」（40代男性／神奈川県）、「福井といえば恐竜博物館って感じがするから恐竜発掘プリンが福井っぽい」（20代女性／埼玉県）、「福井の恐竜をうまくお土産に落とし込んでいると思うから」（30代男性／大阪府）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「名前の由来のように、なめらかな餅菓子です」（60代女性／滋賀県）、「由来する名の通り、きめ細かくやわらかな食感が福井の歴史産業と結びついた伝統菓子」（40代男性／大阪府）、「羽二重餅は断トツ有名でおいしい。羽二重餅から派生したお土産も多いが、元祖が一番おいしい」（30代女性／東京都）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：恐竜発掘プリン（いのうえ）／56票2位は、いのうえの「恐竜発掘プリン」でした。日本最大の恐竜化石発掘現場のある福井の魅力を、スイーツで表現しています。地層をイメージしたプリンを食べ進めると恐竜チョコが出てくるという、発掘を体験するような感覚がユニークで、子どもから大人まで楽しめる商品です。
1位：羽二重餅（村中甘泉堂）／86票1位は、村中甘泉堂の「羽二重餅」でした。絹のように柔らかく、なめらかな口当たりが特徴の伝統的な和菓子で、お茶うけや贈り物としても根強い人気を誇ります。歴史ある名店・村中甘泉堂による上質な味わいが多くの票を集めました。
