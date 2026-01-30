“STARTOアイドル”以外で選ぶ、冬ドラマのおすすめ「イケメンキャラ」3選！ 向井理、佐野勇斗と……
2026年の冬ドラマには、多数のSTARTO ENTERTAINMENT（以下、STARTO社）所属アイドルが出演しています。主演から脇役まで合わせるとかなりの数で、それぞれが作品で魅力あるキャラクターを演じているところです。
そこで、この記事では少し視点を変えて、「STARTO社所属のアイドル」以外を対象に、放送中の冬ドラマで「イケメンキャラ」を演じるおすすめの俳優を3人紹介。全てのドラマを視聴している元テレビ局スタッフの筆者が、独断と偏見でおすすめの「イケメンキャラ」と演じている俳優をピックアップします。
向井さんが『ヤンドク！』で演じるのは、主人公・田上湖音波の手術を過去に担当したことがある恩師・中田啓介です。中田は常に冷静沈着な医師で、元ヤンで真っすぐな湖音波とは真逆の性格。クールな中田のキャラが向井さんのビジュアルにぴったりで、ハマり役として人気を集めています。
同作は、ヤンキーだった湖音波が、親友の事故死をきっかけに脳神経外科医となり、患者に寄り添いながら医療現場を改革する“痛快医療エンターテインメント作品”。中田は、湖音波を自身が勤務する病院に呼び寄せた人物ですが、その真意はいまだ明かされていません。今後は、中田が物語の鍵を握る重要人物になりそうで、これまで以上に出演場面が増えることでしょう。
そんな中田は第2話で、離れて暮らす8歳の一人娘・こころにデレデレで頭が上がらないことが判明。優しいパパの顔を見せる中田を向井さんが丁寧に演じ、SNSでも大反響を生み出しました。『ヤンドク！』の中でも、屈指のイケメンキャラとして大活躍中です。
5人組ボーカルダンスユニット・M!LKのメンバーとしても人気の佐野さんは、『おコメの女』では東京大学を卒業した財務省のキャリア・笹野耕一を担当。主演の松嶋さんとは2016年放送の『砂の塔〜知りすぎた隣人〜』（TBS系）以来の共演で、話題を集めています。
『おコメの女』は、東京国税局・資料調査課に新設されたドラマオリジナル部署「複雑国税事案処理室（通称・ザッコク）」が舞台。笹野は、類いまれな情報処理能力に加えて数字にも強いスペシャリストで、主人公・米田正子と共に脱税者を追い込んでいく役です。スタイルが良く端正な顔立ちをしている佐野さんは、少しおちゃめな性格のエリート調査官がハマり役となっています。
また、第3話ではサウナに潜入する様子が描かれ、バキバキに鍛えあげた腹筋を披露。調査に応じてさまざまな姿を見せてくれそうで、イケメン調査官をどう表現してくのか、今後の放送が楽しみです。
同作は、警視庁広報課が舞台の社会派警察ドラマです。完全オリジナルストーリーで、警視庁記者・報道記者を経験した人物が原案を担当。リアリティーにこだわった刑事ドラマとして、非常に面白い作品だといえます。
福士さんが演じる今泉は、捜査一課の刑事になるために警視庁に入ったものの、なぜか広報課へ異動。過去のトラウマから報道記者を嫌っていた今泉が、広報課の仕事に悩みながら成長する姿が描かれるドラマです。
警視庁の広報課が舞台の珍しいドラマで、福士さんはスーツをビシッと着た役を演じています。高身長の福士さんはスーツが似合い、しかも端正なルックスをしているので真面目な警察職員がハマり役に。見ていてほれぼれする、格好良過ぎる警視庁の広報が誕生しました。
作品の中で今泉は、記者とのやりとりだけでなく警察内部の調整も行い、さまざまな不正と戦うことになります。苦悩や葛藤を乗り越え、自分の信念を貫こうとする今泉を、福士さんが繊細に表現しているところです。
そんな福士さんは、2026年が俳優デビュー15周年イヤーとなり、約10年ぶりにフジテレビドラマの主演を担当。既にFODとの共同制作で「season2」も決定しており、どんな格好いい演技を見せてくれるか楽しみです。
ここまで、STARTO社所属のアイドル以外の俳優を対象に、冬ドラマでおすすめする「イケメンキャラ」を紹介しました。もし気になるキャラがいたら、ぜひ作品を視聴してイケメンぶりを堪能してくださいね。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
