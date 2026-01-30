アルビレックス新潟は30日、2月から始まる「明治安田J2・J3百年構想リーグ」に挑むトップチームのキャプテンと副キャプテン4人を発表しました。



キャプテンには藤原 奏哉選手が就任します。



各選手がクラブを通じコメントを発表しています。



【キャプテン】藤原 奏哉 選手 背番号25

「このたび、キャプテンを務めることとなり、身の引き締まる思いです。ピッチの内外を問わず、まずは自分自身がしっかりとした軸を持って行動していきたいと考えています。この新しいチームを引っ張っていけるよう、先頭に立って自分の役割を全うしていくつもりです。





シーズン中には、時にはうまくいかないこともあるかと思います。そんな時こそ、サポーターの皆さんとチームが一つになって、一緒に乗り越えていけたら嬉しいです。皆さんと共に戦えることを楽しみにしています。応援よろしくお願いします」【副キャプテン】ジェイソン ゲリア 選手 背番号2「副キャプテンに任命していただき、とても光栄に思います。外国籍選手として、ピッチ内外でチームを支え、日本人選手と外国籍選手の架け橋になれるよう努めていきたいです。キャプテンをサポートしながら、全員が同じ方向を向いて戦える雰囲気をつくることが自分の役割だと思っています。チームの目標達成のために、責任を持って全力を尽くします」【副キャプテン】若月 大和 選手 背番号18「このたび、副キャプテンに任命されました、若月大和です。人生で初めての役職となりますが、若手選手をまとめ、チームに勢いをもたらす存在になりたいと考えています。自分らしく声を出し、チームを盛り立てていくことで、少しでもキャプテンの奏哉くんの助けになりたいです。チームがより良くなるよう、精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします！」【副キャプテン】舩木 翔 選手 背番号77「副キャプテンを務めることになりました。自分がこのチームに加わった理由の一つは、一人の選手として大きく成長するためでした。副キャプテンに就任させていただいた今、キャプテンを支えることはもちろんですが、この責任ある立場を通じて、一人の人間としてもさらに一回り成長したいと思います。ピッチの上ではリーダーの一人として自覚を持ち、プレーで示せるように頑張ります」【副キャプテン】小野 裕二 選手 背番号99「このたび、副キャプテンを務めることになりました。ピッチの内外で先頭に立ち、キャプテンの藤原選手を中心に、全員が一つになって同じ方向を向いて進んでいけるよう、チームを導くことが一番の役割だと考えています。副キャプテンになったからといって、自分自身が大きく変わることはありません。これまでと同じように、ピッチの中でのプレー、ピッチ外での振る舞い一つひとつがチームのためになるように行動していきます。そのうえで、これまで以上に責任感をもって、全うしていきたいと思います」