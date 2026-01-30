パフォーマンスを追求した異次元のデザインと構造

2026年1月9日から11日にかけて、幕張メッセ（千葉市美浜区）で「東京オートサロン2026」が開催されました。

日本最大級の自動車イベントとして知られるこの催しには、最新のカスタムカーやコンセプトモデルが数多く展示され、会場は連日多くの来場者で賑わいました。

そんな中、ひときわ注目を集めていたのがPETRONASブースに展示された1台の特別な車両です。

国内イベントではほとんど目にすることのない希少なモデルとあって、モータースポーツファンだけでなく、スーパーカー愛好家からも熱い視線が注がれていました。

展示されていたのは、メルセデスAMGが手がけた究極のハイパーカー「AMG ONE」です。

このモデルは、F1の最高峰カテゴリーで培われた技術を、そのまま公道走行可能な市販車に落とし込むという前例のない発想から誕生しました。

構想段階から世界中で大きな話題となり、完成までには長い開発期間を要したことでも知られています。

AMG ONEは、2017年に「メルセデスAMG プロジェクト ワン」として初公開されました。

当初からF1マシンと同系統のパワーユニットを搭載することが明かされていましたが、公道での使用に適合させるための課題は多く、市販化までには想像以上の困難が伴いました。

そしてブランド創立55周年という節目の年にあたる2022年、ついに正式な市販モデルとして発表され、世界限定275台のみが生産されることになります。

ボディは、ひと目で空力性能を最重視していることがわかるデザインです。低く抑えられた全高とワイドな全幅が組み合わされ、フロントには可動式フラップ、リアには2段階で制御される大型ウイングを備えています。

これらの空力パーツは走行状況やドライビングモードに応じて自動的に制御され、高速走行時の安定性とコーナリング性能の向上に貢献します。

さらに、ルーフインテークやボンネット上のエアアウトレットなど、F1由来のエアフロー設計が随所に盛り込まれています。

足元には前後でサイズの異なる大径タイヤが装着され、軽量かつ高剛性なホイールと組み合わされることで、ハイパワーを確実に路面へ伝える構成となっています。その佇まいは、展示車でありながら今にも走り出しそうな緊張感を漂わせていました。

インテリアは、快適装備を極力排したストイックな空間です。F1マシンを思わせる特徴的なステアリングホイールを中心に、ドライバーが走りに集中できるレイアウトが採用されており、一般的な高級車とは一線を画す雰囲気となっています。

パワートレインには、1.6リッターV型6気筒ターボエンジンと4基の電動モーターを組み合わせたプラグインハイブリッドシステムを搭載しています。

エンジン単体でも574馬力と高出力を発生させますが、モーターと組み合わせることでシステム全体では1000馬力を超える圧倒的な性能を実現しました。

前輪はモーターによる独立制御、後輪はエンジンとモーターが駆動を担う四輪駆動システムとなっており、高度な制御技術が投入されています。

その結果、0-100km／h加速はわずか数秒という驚異的な数値を誇り、最高速度も300km／hを大きく超えます。

一方で、短距離ながら電動のみでの走行も可能とし、最先端技術を象徴する存在となっています。

さらに、ニュルブルクリンク北コースでは6分29秒09と市販車最速のラップタイムを記録し、その性能が実証されました。

東京オートサロン2026の会場においても、AMG ONEは技術力と情熱を体現する1台として、多くの来場者の記憶に残る展示となりました。

ネット上でも反響は大きく、「実車を見られるとは思わなかった」「展示されているだけで圧倒された」「まさに公道を走れるF1」「写真で見るより何倍も迫力がある」「初めて見たけどカッコよくて見入ってしまった」「オートサロンで一番印象に残った」といった声が数多く見られました。

こうした声からも、AMG ONEが特別な存在であることが改めて伝わってきます。