第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日、大阪市内で行われ、長崎西が21世紀枠で選ばれた。

【32校出そろう！ 出場校はこちら】

長崎県屈指の公立進学校に、75年ぶり2度目の春切符が届いた。「目の前の一戦一戦に向き合って、校歌を甲子園で歌えるように頑張る」。長崎西の桑原直太郎主将（2年）は声を弾ませた。同県からの21世紀枠選出は、昨年の壱岐に続き2年連続となった。

平日の練習時間は約1時間半と短いが、マネジャーが開発したアプリで内容を管理するなど効率化。昨秋の長崎大会ではエースの熊寛生（2年）を中心に強豪校を次々と撃破して準優勝。九州大会でも1勝して8強入りした。

宗田将平監督は「彼らの知性、知力、考える力を活用して戦えた」と話した。前回は終戦から6年後の1951年に出場。優勝した鳴門（徳島）に準決勝で延長の末に惜敗したものの、原爆が投下された場所に近い学校の快進撃に地元は沸いた。

同年に春夏連続出場した後の甲子園は81年夏のみ。初戦で名古屋電気（愛知、現愛工大名電）の工藤公康に無安打無得点を許して敗れたが、終盤まで接戦を演じた。プロで通算224勝を挙げ、引退後はソフトバンク監督も務めた名投手からは激励の色紙も届いた。

甲子園での白星、そして安打も記録すれば75年ぶりとなる。桑原は「すごい方も長崎西を応援してくださっている。まずはヒットを出して勝ちたい」とチームの思いを代弁した。長崎のシンボル稲佐山の中腹付近にあるグラウンドで腕を磨いたナインが、再び春の旋風を巻き起こす。（鈴鹿希英、相島聡司）

長崎西の選抜大会全成績

1951年 1回戦 ○１―０湘南

準々決勝○３―０中京商

準決勝 ●３―４鳴門