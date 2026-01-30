CL決勝Tプレーオフの対戦カードが決定！王者パリSGは南野所属のモナコと同リーグ対決、マドリーは“因縁”のベンフィカと再戦
１月30日、チャンピオンズリーグ（CL）の決勝トーナメント・プレーオフの組み合わせ抽選会がスイスのニヨンで開催された。
ドローの結果、前回王者のパリ・サンジェルマンは南野拓実が怪我で離脱中のモナコと同リーグ対決、リーグフェーズの最終節でベンフィカに敗れて16強ストレートインを逃したレアル・マドリーは、そのポルトガルの雄と因縁の対戦が決定した。
プレーオフの対戦カードは以下の通りだ（左側が第１レグのホームチーム）。
ベンフィカ対レアル・マドリー
ボデ／グリムト対インテル
モナコ対パリ・サンジェルマン
カラバフ対ニューカッスル
ガラタサライ対ユベントス
クラブ・ブルージュ対アトレティコ・マドリー
ドルトムント対アタランタ
オリンピアコス対レバークーゼン
なお、リーグフェーズの上位８チーム（アーセナル、バイエルン、リバプール、トッテナム、バルセロナ、チェルシー、スポルティング、マンチェスター・シティ）はすでにラウンド16進出が決定。それぞれプレーオフを勝ち抜いたチームと対戦する。
プレーオフは第１レグが現地２月17〜18日、第２レグは２月24〜25日に行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「アジア最強は日本」「狂っている」“８−０”の日本に韓国メディアが戦慄！「強すぎる」
ドローの結果、前回王者のパリ・サンジェルマンは南野拓実が怪我で離脱中のモナコと同リーグ対決、リーグフェーズの最終節でベンフィカに敗れて16強ストレートインを逃したレアル・マドリーは、そのポルトガルの雄と因縁の対戦が決定した。
プレーオフの対戦カードは以下の通りだ（左側が第１レグのホームチーム）。
ボデ／グリムト対インテル
モナコ対パリ・サンジェルマン
カラバフ対ニューカッスル
ガラタサライ対ユベントス
クラブ・ブルージュ対アトレティコ・マドリー
ドルトムント対アタランタ
オリンピアコス対レバークーゼン
なお、リーグフェーズの上位８チーム（アーセナル、バイエルン、リバプール、トッテナム、バルセロナ、チェルシー、スポルティング、マンチェスター・シティ）はすでにラウンド16進出が決定。それぞれプレーオフを勝ち抜いたチームと対戦する。
プレーオフは第１レグが現地２月17〜18日、第２レグは２月24〜25日に行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「アジア最強は日本」「狂っている」“８−０”の日本に韓国メディアが戦慄！「強すぎる」