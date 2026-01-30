元タレントの木下優樹菜さん（38）が29日、Instagramのストーリーズを更新。朝から作った3人分の弁当や、長女が撮影したキッチンで料理する姿を公開した。

【映像】木下優樹菜、恋人とのベッドでの姿

13歳の長女・莉々菜さんと10歳の次女・茉叶菜さん、2人の娘がいる木下さん。

2024年6月に引退した元プロサッカー選手の交際相手“みゆたん”こと三幸秀稔（32）を「ステップファミリー」と紹介しており、SNSでは一緒のベッドで寝ているプライベート動画や、「彼ぴのまで娘たちと同じ箱！」と、莉々菜さんと茉叶菜さん、三幸に作った弁当を披露している。

木下優樹菜さん、朝から作った3人分の弁当

29日は、「朝から巻き巻き」「ヤンニョムチキンとキンパ弁当でいてらっしゃいー」「必死なマミーを撮ってくれた長女」と、3人分の弁当や料理中の後ろ姿を公開した。

この投稿に、「なんで朝からこんな完璧なお弁当作れる？」という質問が寄せられると、「ううん。全然完璧じゃないよ。前夜に仕込みまくって朝焼いて巻くだけ」と、自身の時短テクニックを明かしている。（『ABEMA NEWS』より）