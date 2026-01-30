歌手の工藤静香（55）が29日、Instagramのストーリーズを更新。家族のために作った“最高の朝食”を披露した。

【映像】工藤静香、“すんごい豪邸”自宅＆娘に作った手料理

2000年12月に歌手で俳優の木村拓哉（53）と結婚した工藤。2001年5月にフルート奏者の長女、Cocomi（24）が、2003年2月にはモデルや俳優として活躍する次女のKōki,（22）が誕生した。

Instagramでは、「宇宙人が買ってくれました！」と、「宇宙人」と呼んでいるCocomiに買ってもらった「羽」をデザインしたアイテムや、「娘たちは硬めが好きなので」と明かした、色鮮やかな手作りの「いちごムース」など、家族との様子を発信している。

また、庭で育てた果物を収穫する姿や、育てているネギを紹介するなど、自宅での様子を発信。「すんごい豪邸」「お庭が豊かな果樹園ですね」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

工藤静香、家族のために作った“最高の朝食”を披露

29日はストーリーズで、「野菜を自ら食べようとしない宇宙人には、最高の朝食」と、Cocomiにぴったりだという手料理を披露した。（『ABEMA NEWS』より）