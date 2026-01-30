タレントの長嶋一茂が３０日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。父・茂雄さんのすし店での破天荒行動を明かす一幕があった。

この日の番組の最後のトークコーナーで共演の石原良純が父・慎太郎さんの破天荒エピソードの数々を明かした後、「昔の方って言ったら失礼だけど、お父様（慎太郎さん）も私の周りの方々も、それが普通なんだよね。なんでも正直に言っちゃうから」と話し出した一茂。

「俺、親父とすし店に入った時に一番驚いたのが、『今日はこういうマグロが入ってます』って、親父が来るからお店も緊張して最高の本マグロを出したのよ。『この部分を出します。大トロです。中トロです。ここは漬けにします』とか（説明しながら）そのまま出したら、親父、そのままハシでマグロを刺したからね」と明かすと「これには俺もビックリして『違うよ』って言ったら『違うのか？ これ、食えねえのか？』って言ったらからね、親父は俺に。俺、まだ覚えてる。小学校の時」と続けた。

最後には「今見てる視聴者の皆さんも俺と良純はそういう家庭環境で育ってるからさ。皆さんの道徳とかさ。あんまり俺らに押しつけるなよ！ 無理なんだから」と言い放っていた。