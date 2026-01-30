King ＆ Prince、全4形態ジャケ写・シングル収録内容解禁【Waltz for Lily】
【モデルプレス＝2026/01/30】King ＆ Princeの18枚目のシングル「Waltz for Lily」（3月25日リリース）の全4形態のジャケット写真と、収録内容が公開された。
12月24日にリリースしたアルバム『STARRING』がBillboard JAPAN“HOT ALBUMS”総合アルバム・チャートで3週連続1位を獲得し、アルバムリード曲「Theater」はSNSでの総再生回数が1.5億回を突破。現在は4大ドームツアーを開催中と、勢いが止まらないKing ＆ Prince。3月27日に公開される永瀬廉×吉川愛のダブル主演映画『鬼の花嫁』の主題歌となっている最新シングル「Waltz for Lily」の、全4形態のジャケット写真とCDおよびBlu−ray／DVD収録内容が公開された。
表題曲「Waltz for Lily」は、昨年リリースの「Theater」のファンクをベースにしたトラックから一転、大切な人との出会いを儚くもロマンチックに描いた歌詞と和のエッセンスを加えた大人びたワルツで紡がれる、King ＆ Princeの新境地とも言える美しいラブソング。King ＆ Princeだからこそ実現した曲調の振り幅にも注目の楽曲となっている。1月23日にYouTubeで公開されたワンフレーズだけのティザー映像は、「絵画から抜け出してきたような2人」「美という言葉が似合いすぎてる」と話題を呼び、メンバーが「花の要素や輝きのある素材を取り入れ、セットの雰囲気と調和するよう、全体の世界観を意識して仕上げた」と語る、こだわりの詰まったスタイリングも見どころとなっている。
初回限定盤A／Bのカップリングには、メンバーが選曲した2曲「Misbehave」「I promise」のセルフカバーを収録。特典映像は、初回限定盤Aに「Waltz for Lily」のMusic Video、Music Video Parallel reel、そして撮影メイキング映像を収録。初回限定盤Bでは、昨年実施したイベント“King＆Princeとうちあげ花火2025”および“7thアルバム「STARRING」プレミアナイト”の密着映像を楽しむことができ、どちらも見応えある特典映像となっている。
さらに、初回限定LIVE盤の特典映像として、前作シングル「What We Got〜奇跡はきみと〜／I Know」で誕生したスタジオライブ企画“Quiet Session Club”の第2弾となるオリジナルライブ映像が収録されることが決定した。コンサートや音楽番組とは趣向を変えた演出でKing＆Princeの音楽をじっくりと楽しめる空間となっている。そしてカップリングには、この“Quiet Session Club”楽曲のライブ音源を収録。“Quiet Session Club”ならではの特別なアレンジを、映像とライブ音源で堪能できる。（modelpress編集部）
