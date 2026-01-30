若林有子アナ、バレンタインは「バラとかもらってました」
TBSの若林有子アナウンサー（29歳）が、1月30日放送のラジオ番組「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（TBSラジオ）に出演。バレンタインデーにまつわる新たな“わかば伝説”を披露した。
バレンタインの話題となり、若林アナはチョコレートが好きすぎるあまり、学生時代にチョコレート店でアルバイトをしていたエピソードを紹介。「本当にこの時期大変で。自分のバレンタインどころじゃなかった。ひたすらリボン掛けしてた」と当時を振り返った。
現在の若林アナは、チョコレートを好きな人に渡すよりも「もらいたい派！」とのことで、「待ってます！誰でも！」とアピール。今田耕司が「困るんじゃないの？」と、多くの人から届く可能性を危惧すると、若林アナは「アメリカでは女性はもらう側ですから。ニューヨーク育ちなので。バラとかもらってました、いやあ、スイート！」と回答。今田は、大阪で数々のモテ伝説がささやかれている若林アナの“わかば伝説”が、かつて過ごしたニューヨークにも存在したことに驚きの声を上げた。
