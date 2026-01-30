ドル円１５４．０５近辺、ユーロドル１．１９３０近辺＝ロンドン為替



ロンドン午前の取引、ドル円は154.05近辺、ユーロドルは1.1930近辺で推移している。水準的には東京タイムのドル買いの動きを受けたドル高圏を維持している。



ドル円はロンドン時間に一時154.39レベルまで高値を伸ばした。財務省が2025年12月29日から26年1月28日までの介入実績なしと発表しており、市場には実弾介入実施へのハードルが高いとも思惑が広がったもよう。再び155円に向けた動きがみられるのかどうかが、この後のポイントとなりそうだ。



ユーロドルも東京タイムにドル高とともに売られた水準を維持。ただ、ユーロ圏GDPが予想を上回ったこともあって、1.19割れでは買いが入っている。現時点では一段の下押しを試す雰囲気は広がっていない。



このあとのNYタイムにはトランプ大統領が次期FRB議長人事について発表する見込み。東京タイムのドル買いには「トランプ氏が次期FRB議長にウォーシュ氏を指名する予定」との一部報道が材料となっていた。ウォーシュ氏はFRB理事時代にタカ派とのイメージが市場に定着しており、米利下げ観測の後退観測につながっていた。ただ、発表までは油断はできないだろう。



また、米議会のつなぎ予算審議について、前向きな動きが報じられていたが、きょうの期限までの法案成立は困難との見方が有力になっている。週明けの米議会動向に期待がかかっている。



USD/JPY 154.07 EUR/USD 1.1933

