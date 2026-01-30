倖田來未、『Kingdom』冠した全国ツアーの開催決定 香港での公演も同時発表
倖田來未が、全国ツアー『Koda Kumi Live Tour 2026 〜Kingdom〜』を開催することを発表した。
【ライブ写真】いろんな衣装で魅了！倖田來未、25周年ディナーショー『Love＆Songs』札幌公演の写真がたっぷり
ツアータイトルの『Kingdom』は、2008年にリリースされた倖田のアルバム。全曲にミュージックビデオが制作された渾身の作品で、代表曲と言える至極のバラード「愛のうた」をはじめ、「BUT」「FREAKY」「LAST ANGEL」といった人気曲が収録されている。18年の時を経て今の倖田がどのように“解読（De-CODE）”するのか、注目が集まる。
同ツアーは、25周年アニバーサリーイヤーの締めくくりとして位置付けられており、これまでのキャリアを土台にしながらも、新たな表現と世界観を提示する内容となる予定だ。全国で16公演が開催され、ホールクラスならではの臨場感と、進化し続けるパフォーマンスが期待される。
さらに、アジアに向けたアニバーサリー企画として、ツアー『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2026 〜De-CODE〜 in Hong Kong』の開催も決定した。3月21日に香港・アジアワールドエキスポにて行われる同公演は、日本で開催された25周年記念アリーナツアー『De-CODE』を軸に、25年間の音楽的軌跡を“De-CODE”する特別なステージとなる。
時代を彩ってきた楽曲群が新たなアレンジと演出で届けられ、華やかなビジュアルと圧倒的な歌唱力、ダンスパフォーマンスを融合させたステージは同地でも話題を呼びそうだ。
『Koda Kumi Live Tour 2026 〜Kingdom〜』のチケットは、「倖田組×KK App W会員」を対象とした最速抽選先行受付が2月6日午後3時よりスタートする。
■『Koda Kumi Live Tour 2026 〜Kingdom〜』スケジュール
6月19日（金）千葉・千葉県文化会館 大ホール
7月2日（木）埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
7月18日（土）愛知・日本特殊陶業市民会館フォレストホール
8月8日（土）神奈川・厚木市文化会館 大ホール
8月11日（火・祝）山梨・YCC県民文化ホール 大ホール
8月15日（土）宮城・仙台サンプラザ
8月30日（日）京都・ロームシアター京都
9月5日（土）山口・KDDI維新ホール
9月6日（日）広島・上野学園ホール
9月12日（土）静岡・富士市文化会館ロゼシアター 大ホール
9月19日（土）栃木・宇都宮市文化会館 大ホール
9月21日（月・祝）石川・本多の森北電ホール
9月23日（水・祝）兵庫・アクリエひめじ 大ホール
9月26日（土）群馬・桐生市市民文化会館
10月4日（日）大阪・フェスティバルホール
10月25日（日）福岡・福岡サンパレスホール
【ライブ写真】いろんな衣装で魅了！倖田來未、25周年ディナーショー『Love＆Songs』札幌公演の写真がたっぷり
ツアータイトルの『Kingdom』は、2008年にリリースされた倖田のアルバム。全曲にミュージックビデオが制作された渾身の作品で、代表曲と言える至極のバラード「愛のうた」をはじめ、「BUT」「FREAKY」「LAST ANGEL」といった人気曲が収録されている。18年の時を経て今の倖田がどのように“解読（De-CODE）”するのか、注目が集まる。
さらに、アジアに向けたアニバーサリー企画として、ツアー『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2026 〜De-CODE〜 in Hong Kong』の開催も決定した。3月21日に香港・アジアワールドエキスポにて行われる同公演は、日本で開催された25周年記念アリーナツアー『De-CODE』を軸に、25年間の音楽的軌跡を“De-CODE”する特別なステージとなる。
時代を彩ってきた楽曲群が新たなアレンジと演出で届けられ、華やかなビジュアルと圧倒的な歌唱力、ダンスパフォーマンスを融合させたステージは同地でも話題を呼びそうだ。
『Koda Kumi Live Tour 2026 〜Kingdom〜』のチケットは、「倖田組×KK App W会員」を対象とした最速抽選先行受付が2月6日午後3時よりスタートする。
■『Koda Kumi Live Tour 2026 〜Kingdom〜』スケジュール
6月19日（金）千葉・千葉県文化会館 大ホール
7月2日（木）埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
7月18日（土）愛知・日本特殊陶業市民会館フォレストホール
8月8日（土）神奈川・厚木市文化会館 大ホール
8月11日（火・祝）山梨・YCC県民文化ホール 大ホール
8月15日（土）宮城・仙台サンプラザ
8月30日（日）京都・ロームシアター京都
9月5日（土）山口・KDDI維新ホール
9月6日（日）広島・上野学園ホール
9月12日（土）静岡・富士市文化会館ロゼシアター 大ホール
9月19日（土）栃木・宇都宮市文化会館 大ホール
9月21日（月・祝）石川・本多の森北電ホール
9月23日（水・祝）兵庫・アクリエひめじ 大ホール
9月26日（土）群馬・桐生市市民文化会館
10月4日（日）大阪・フェスティバルホール
10月25日（日）福岡・福岡サンパレスホール