倖田來未が、全国ツアー『Koda Kumi Live Tour 2026 ～Kingdom～』を6月より開催。あわせてチケット先行受付スケジュールが公開された。

全16公演をまわる本ツアーは、25周年アニバーサリーイヤーの締めくくりとして位置付けられており、これまでのキャリアを礎にしながらも、新たな表現と世界観を提示する内容となる予定だ。

タイトルの『Kingdom』は、収録曲全曲にMVが制作された2008年リリースのアルバムと同名に。「愛のうた」をはじめ、「BUT」「FREAKY」「LAST ANGEL」といった楽曲が収録されていた。

本ツアーのチケットは、倖田組×KK App W会員を対象とした最速抽選先行受付が2月6日15時よりスタートする。

さらに、アジアに向けたアニバーサリー企画として『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2026 ～De-CODE～ in Hong Kong』の開催も決定。3月21日に香港 アジアワールドエキスポにて行われ、日本で開催された25周年記念アリーナツアー『De-CODE』を軸に、25年間の音楽的軌跡を新たなアレンジと演出で“解読（De-CODE）”する特別なステージとなる。

（文＝リアルサウンド編集部）