食器を拭くだけじゃもったいない！【フォロワー10万超】インスタグラマーが実践する「キッチンクロス」意外な活用法5選
こんにちは、kokkomachaです。
【画像でみる】インテリアにもなる！「キッチンクロス」実用例
暮らしのあれこれを考えたりするのが好きです。
10万人以上の方にフォローしていただいているインスタグラムでは、「好き」を集めた暮らし、家族がくつろげる部屋を目指して日々奮闘中の様子をご紹介させていただいています。
みなさんはキッチンクロス、使っていますか？
キッチンクロスは本来食器を拭くものだとは思うのですが、実はその使用用途は様々。
かわいいものがたくさんあってついつい集めたくなるもののひとつです。
今日はそのキッチンクロスのポテンシャルを最大限引き出せる？実用例ご紹介します。
■１、吊るせばインテリアの一部に
使う場所に吊るすことで、インテリアの一部にもなります。
季節に合わせて春夏は爽やかな柄や色のもの、クリスマスの時期は赤のものを吊るしたり。
これだけで、季節を楽しむことが出来ますよね。
■２、さっと目隠し
目隠しに使うこともあります。
その場合、インテリアに合わせて質感や色味を選ぶのが大事。
なじむ色を選べば自然な感じで目隠しができますよ。
■３、ミトン代わりに
厚手のものや大きいものはミトン代わりにもできます。
わざわざミトンを買わなくても代用可能。
■４、ランチョンマットに
さっと敷けばランチョンマットにも。
かわいいクロスを使えば、カフェっぽくなって気分が上がります。
■５、撮影小物として
でも私が一番活用しているのは、写真を撮る時です。
これは赤のチェッククロス。温かみのあるかわいいイメージに。
それをホワイトのストライプにかえるだけで爽やかなイメージに。
その季節に合うキッチンクロスを使用して、色味を足したり引いたり、やわらかい雰囲気を出したりとイメージをかえることができるので重宝しています。
普段は畳んでしまってあるものだけど、きれいにたたんでかごにいれて。
見せる収納にしても、インテリアのアクセントになります。
実用として使うものを、飾りながら収納できるので一石二鳥ですね。
購入先はIKEAや無印良品、100円ショップや雑貨屋さんなどこちらも様々。
何種類かあると、いろいろな使い方ができてとっても便利です。
是非、お気に入りを見つけて見てくださいね。
作＝kokkomacha
【画像でみる】インテリアにもなる！「キッチンクロス」実用例
暮らしのあれこれを考えたりするのが好きです。
10万人以上の方にフォローしていただいているインスタグラムでは、「好き」を集めた暮らし、家族がくつろげる部屋を目指して日々奮闘中の様子をご紹介させていただいています。
みなさんはキッチンクロス、使っていますか？
キッチンクロスは本来食器を拭くものだとは思うのですが、実はその使用用途は様々。
今日はそのキッチンクロスのポテンシャルを最大限引き出せる？実用例ご紹介します。
■１、吊るせばインテリアの一部に
使う場所に吊るすことで、インテリアの一部にもなります。
季節に合わせて春夏は爽やかな柄や色のもの、クリスマスの時期は赤のものを吊るしたり。
これだけで、季節を楽しむことが出来ますよね。
■２、さっと目隠し
目隠しに使うこともあります。
その場合、インテリアに合わせて質感や色味を選ぶのが大事。
なじむ色を選べば自然な感じで目隠しができますよ。
■３、ミトン代わりに
厚手のものや大きいものはミトン代わりにもできます。
わざわざミトンを買わなくても代用可能。
■４、ランチョンマットに
さっと敷けばランチョンマットにも。
かわいいクロスを使えば、カフェっぽくなって気分が上がります。
■５、撮影小物として
でも私が一番活用しているのは、写真を撮る時です。
これは赤のチェッククロス。温かみのあるかわいいイメージに。
それをホワイトのストライプにかえるだけで爽やかなイメージに。
その季節に合うキッチンクロスを使用して、色味を足したり引いたり、やわらかい雰囲気を出したりとイメージをかえることができるので重宝しています。
普段は畳んでしまってあるものだけど、きれいにたたんでかごにいれて。
見せる収納にしても、インテリアのアクセントになります。
実用として使うものを、飾りながら収納できるので一石二鳥ですね。
購入先はIKEAや無印良品、100円ショップや雑貨屋さんなどこちらも様々。
何種類かあると、いろいろな使い方ができてとっても便利です。
是非、お気に入りを見つけて見てくださいね。
作＝kokkomacha