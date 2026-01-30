【レポート】Snow Man佐久間大介、レゴ(R)のイベントに登壇！「子どもたちには想像力や達成感をいちばんに感じてほしい」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

あ「レゴ(R)クリエイティブフレンド」を務める佐久間大介（Snow man）が1月29日、『レゴ(R)どうぶつシリーズ キャンペーン発表会』に登壇した。

■レゴ(R)クリエイティブフレンドとしての想いを語る

イベントでは、キャンペーン展開の背景や主旨をレゴジャパン株式会社 代表取締役 マイケル・エベスン氏が紹介。その後、佐久間大介がゲストとして登場し、1月1日に公開されたWEBムービー「レゴ(R)クリエイティブフレンド佐久間大介 どうぶつ♡なかよしノート＜友だちできた編＞」、そして、本イベント当日に新しく公開されたWEBムービー「レゴ(R)クリエイティブフレンド佐久間大介 どうぶつ♡なかよしノート＜友だちとおでかけ編＞」について語った。

さらに、イベント終盤では、実際にレゴ(R)どうぶつシリーズを佐久間流にアレンジ。レゴ(R)ブロックで広がる遊びの可能性、楽しみ方を披露した。

トークセッションのなかで、レゴ(R)クリエイティブフレンドに就任した感想を聞かれた佐久間は「“レゴ(R)クリエイティブフレンド”という名前が“友だち”という立ち位置をくれた感覚で、お仕事というよりも“お友だちになってください”という思いでこの名前をくださったと思うとうれしいです」と喜びを語った。

WEBムービーの撮影については、「台本とかはなくて、“ぜひ楽しんでください”ってレゴ(R)製品を用意していただいていたので、撮影の時は作り上げていく過程が楽しかったのですが、ムービーで見返すと、“俺、こんなに楽しそうに生き生きしているんだ！”と感じました（笑）。ついつい笑顔になっちゃいました」と振り返った。

さらに、「次に作ってみたいのは、フラミンゴとイルカさんです。完成度がすごいのと、大きさや立体感もすごくて心から家に飾りたいなと思いました」と目を輝かせながら答えた。

続いて、レゴ(R)どうぶつシリーズに関連した質問では、「僕の家には猫ちゃんが2匹いるのですが、もう家族がいるという感覚ですね。2匹が僕に寄ってきてくれたり、しゃべりかけてくれたりすると、家族として認め合っているんだなと感じてうれしいですね」と愛猫とのエピソードを披露。

さらに、子どもたちがレゴ(R)どうぶつシリーズで遊ぶときにどんなことを感じてほしいか聞かれると、「かわいいって正義なんですよね。かわいさにいっぱい酔いしれて愛でてあげてほしいなと思います。それと、子どもたちには想像力や達成感をいちばんに感じてほしいですし、いろんなことに対して向き合うきっかけになるんじゃないかなと思います。楽しいだけでなく成長に繋がるものだと感じてほしいですね」と語った。

■レゴ(R)どうぶつシリーズを佐久間がアレンジ

会場では、レゴ(R)どうぶつシリーズのどうぶつたちを佐久間がアンベール。そして、“お誕生日会”をテーマに佐久間流の遊び方を紹介した。

佐久間は「WEBムービーのときから名前をつけてかわいがっているハムスターのタプちゃんから。おなかのたぷたぷで、タプちゃんです（笑）。クリアパーツのお花があるのですが、宝石みたいでキレイでお気に入りなんですよ。どこにつけてもかわいいですが、頭につけるとかわいいですよね」と佐久間なりのこだわりポイントを交えながら紹介。

そして最後に、「今回、レゴ(R)どうぶつシリーズを通して、友だちが増える感覚やいろんな子たちとも触れられるのがレゴ(R)ブロックの魅力だなと思います。ボーダーレスな世界をレゴ(R)ブロックで触れていただいて、よりみんなで楽しく平和な世界を願いながら楽しんでほしいと思います。これからもぜひ手に取って楽しんでみてください」とピースフルなメッセージでを贈り、イベントを締めくくった。

