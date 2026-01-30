本日の【上場来高値更新】 四国化ＨＤ、ＨＯＹＡなど44銘柄
本日の日経平均株価は、米ハイテク株安を受け、利益確定の売りが優勢となり、前日比52円安の5万3322円と4日ぶり反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は44社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、今期の大幅増益ガイダンスを評価が続いた四国化成ホールディングス <4099> [東証Ｐ]、第3四半期232％最終増益と自社株買い発表が好感されたＨＯＹＡ <7741> [東証Ｐ]など。そのほか、住友金属鉱山 <5713> [東証Ｐ]、豊トラスティ証券 <8747> [東証Ｓ]の2社は6日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1515> 日鉄鉱 東Ｐ 鉱業
<1723> 日本電技 東Ｓ 建設業
<1961> 三機工 東Ｐ 建設業
<2224> コモ 東Ｓ 食料品
<2359> コア 東Ｐ 情報・通信業
<2705> 大戸屋ＨＤ 東Ｓ 小売業
<2983> アールプラン 東Ｇ 不動産業
<2986> ＬＡホールデ 東Ｇ 不動産業
<3096> オーシャンシ 東Ｓ 小売業
<3433> トーカロ 東Ｐ 金属製品
<3837> アドソル日進 東Ｐ 情報・通信業
<3941> レンゴー 東Ｐ パルプ・紙
<4099> 四国化ＨＤ 東Ｐ 化学
<4186> 東応化 東Ｐ 化学
<4220> リケンテクノ 東Ｐ 化学
<4320> ＣＥＨＤ 東Ｓ 情報・通信業
<4507> 塩野義 東Ｐ 医薬品
<4519> 中外薬 東Ｐ 医薬品
<4972> 綜研化学 東Ｓ 化学
<5019> 出光興産 東Ｐ 石油石炭製品
<5121> 藤コンポ 東Ｐ ゴム製品
<5713> 住友鉱 東Ｐ 非鉄金属
<5714> ＤＯＷＡ 東Ｐ 非鉄金属
<5741> ＵＡＣＪ 東Ｐ 非鉄金属
<5830> いよぎんＨＤ 東Ｐ 銀行業
<5832> ちゅうぎんＦ 東Ｐ 銀行業
<5834> ＳＢＩリーシ 東Ｇ 証券商品先物
<6201> 豊田織 東Ｐ 輸送用機器
<6301> コマツ 東Ｐ 機械
<6370> 栗田工 東Ｐ 機械
<6787> メイコー 東Ｐ 電気機器
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業
<7182> ゆうちょ銀 東Ｐ 銀行業
<7326> ＳＢＩＩＧ 東Ｇ 保険業
<7456> 松田産業 東Ｐ 卸売業
<7741> ＨＯＹＡ 東Ｐ 精密機器
<7744> ノーリツ鋼機 東Ｐ 精密機器
<8157> 都築電 東Ｐ 情報・通信業
<8331> 千葉銀 東Ｐ 銀行業
<8418> 山口ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<8747> 豊トラスティ 東Ｓ 証券商品先物
<9065> 山九 東Ｐ 陸運業
<9436> 沖縄セルラー 東Ｓ 情報・通信業
<9532> 大ガス 東Ｐ 電気・ガス業
株探ニュース