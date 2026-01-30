　本日の日経平均株価は、米ハイテク株安を受け、利益確定の売りが優勢となり、前日比52円安の5万3322円と4日ぶり反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は44社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、今期の大幅増益ガイダンスを評価が続いた四国化成ホールディングス <4099> [東証Ｐ]、第3四半期232％最終増益と自社株買い発表が好感されたＨＯＹＡ <7741> [東証Ｐ]など。そのほか、住友金属鉱山 <5713> [東証Ｐ]、豊トラスティ証券 <8747> [東証Ｓ]の2社は6日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1515> 日鉄鉱　　　　東Ｐ　鉱業
<1723> 日本電技　　　東Ｓ　建設業
<1961> 三機工　　　　東Ｐ　建設業
<2224> コモ　　　　　東Ｓ　食料品
<2359> コア　　　　　東Ｐ　情報・通信業
<2705> 大戸屋ＨＤ　　東Ｓ　小売業
<2983> アールプラン　東Ｇ　不動産業
<2986> ＬＡホールデ　東Ｇ　不動産業
<3096> オーシャンシ　東Ｓ　小売業
<3433> トーカロ　　　東Ｐ　金属製品

<3837> アドソル日進　東Ｐ　情報・通信業
<3941> レンゴー　　　東Ｐ　パルプ・紙
<4099> 四国化ＨＤ　　東Ｐ　化学
<4186> 東応化　　　　東Ｐ　化学
<4220> リケンテクノ　東Ｐ　化学
<4320> ＣＥＨＤ　　　東Ｓ　情報・通信業
<4507> 塩野義　　　　東Ｐ　医薬品
<4519> 中外薬　　　　東Ｐ　医薬品
<4972> 綜研化学　　　東Ｓ　化学
<5019> 出光興産　　　東Ｐ　石油石炭製品

<5121> 藤コンポ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5713> 住友鉱　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5714> ＤＯＷＡ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5741> ＵＡＣＪ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5830> いよぎんＨＤ　東Ｐ　銀行業
<5832> ちゅうぎんＦ　東Ｐ　銀行業
<5834> ＳＢＩリーシ　東Ｇ　証券商品先物
<6201> 豊田織　　　　東Ｐ　輸送用機器
<6301> コマツ　　　　東Ｐ　機械
<6370> 栗田工　　　　東Ｐ　機械

<6787> メイコー　　　東Ｐ　電気機器
<7173> 東京きらぼし　東Ｐ　銀行業
<7182> ゆうちょ銀　　東Ｐ　銀行業
<7326> ＳＢＩＩＧ　　東Ｇ　保険業
<7456> 松田産業　　　東Ｐ　卸売業
<7741> ＨＯＹＡ　　　東Ｐ　精密機器
<7744> ノーリツ鋼機　東Ｐ　精密機器
<8157> 都築電　　　　東Ｐ　情報・通信業
<8331> 千葉銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8418> 山口ＦＧ　　　東Ｐ　銀行業

<8747> 豊トラスティ　東Ｓ　証券商品先物
<9065> 山九　　　　　東Ｐ　陸運業
<9436> 沖縄セルラー　東Ｓ　情報・通信業
<9532> 大ガス　　　　東Ｐ　電気・ガス業

株探ニュース