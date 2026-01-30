春の選抜高校野球大会の出場校が発表されました。

県勢は、九州地区代表で「長崎日大」、21世紀枠で「長崎西」が選ばれました。

2校に届いた、春の選抜高校野球の出場切符。

21世紀枠で選ばれた「長崎西」は、春のセンバツに75年ぶりに出場します。

「長崎西」は21世紀枠の候補 9校の中で、選考委員会から最も高い評価を受けました。

短い練習時間の効率化や、マネージャー自作のアプリで相手校の分析を行っていることなどが評価されたそうです。

（長崎西 桑原 直太郎主将）

「ずっと発表までドキドキしていて、長崎西という名が呼ばれた瞬間、うれしさがこみ上げてホッとした気持ちと、嬉しい気持ちでいっぱいです。校歌斉唱できるように、一戦一戦、必死に戦っていきたい」

一方の「長崎日大」は、3年ぶり5回目の出場。

春夏通じて、14回目の甲子園切符です。

（長崎日大 梶山 風岳主将）

「めちゃくちゃうれしい。守備のエラーをなくして、攻撃にいいようにもっていきたい」

センバツは、3月6日に「組み合わせ抽選会」が行われ、19日に開幕します。