台東区で起きた4億2000万円が奪われた事件と、羽田空港の駐車場で1億9000万円をもった男性がおそわれた事件。どちらの事件も3人組の男が関与していますが、同一グループの犯行の可能性が高いことが新たにわかりました。

■4億2000万円奪われる

29日午後9時半頃、東京・台東区東上野の路上で起きた強盗事件。

日本テレビ・守下綾乃

「こちらの路上で、およそ4億円が入ったとみられるスーツケースが盗まれ、そのまま車はこちらの一方通行の道を逆走していったということです」

警視庁によりますと、現金およそ4億2000万円が入ったスーツケースが3人組の男に奪われたのです。

被害に遭ったのは、20代から40代の日本人3人、中国人2人の男女5人。

現金が入った3個のスーツケースを車に積み込んでいたところ、5人のうちのひとり、40代の中国籍の男性が突然、男から催涙スプレーをかけられたといいます。そして別の2人の男にスーツケースを奪われたというのです。

そのまま車で逃走したという3人組の男。3人のうち1人は、身長は170センチほどだったといいます。

事件の背景には金の取引が関連している可能性があるとみられていて、被害者の1人は、「貴金属店から預かった日本円を香港に運ぶ仕事をしている」と話しているということです。

■ひき逃げ事件も

そして、この強盗事件と同じ時間帯――

110番通報

「ひき逃げにあったと思われる人が、倒れている」

強盗のあった現場からおよそ50メートルの路上で、ひき逃げ事件が発生。

目撃者

「速かったです。急にきたから音がすごくてブレーキする音が。ひかれる瞬間は見てないです。私は少し遠かったので誰か倒れてるのは見た」

一方通行の道を逆走した車にはねられたのは、50代の日本人男性で、軽傷だといいます。

その後、ひき逃げ現場からおよそ500メートルの路上で車が乗り捨てられているのが見つかりました。

日本テレビ・岩粼陽

「水色の車が道路の端に停車していまして、助手席のドアが開いています。助手席側のミラーの部分が折れてしまっているのがわかります」

ミラーが壊れた、長野ナンバーの軽自動車。

警視庁は強盗事件を起こした3人組がこの車でひき逃げをした後、別の車に乗り換え千葉方面に逃走したとみています。

■羽田空港の駐車場でも…

台東区で立て続けに起きた事件。しかし、これだけでは終わりませんでした。

台東区からおよそ18キロ離れた羽田空港から通報が――

被害男性の通報

「催涙スプレーをかけられた」

30日午前0時過ぎ、羽田空港第3ターミナルの駐車場で男性が催涙スプレーをかけられ現金を奪われそうになる事件が起きたのです。

警視庁によりますと、駐車場で、両替商の50代の日本人男性が車のそばに立っていたところ、3人組の男が乗った車が近づいてきて――

男

「おい」

こう声をかけられ、後部座席にいた男から催涙スプレーをかけられた上、助手席にいた男にハンマーで窓をたたかれたといます。

このとき、男性の車の中には仕事仲間3人と現金およそ1億9000万円が入ったスーツケースが載せられていましたが、男らは金を取らずにそのまま神奈川方面に逃走したとみられています。

3人組のうち1人は、20代から30代くらいだったといいます。

また、この事件の直前、同じ駐車場のフロアで20代の男性がバッグを奪われそうになる事件があり、同じ3人組によるものとみられています。

■同一グループによる犯行か

2時間半ほどの間に起きた、大金を狙ったとみられる事件。

3人組の男、催涙スプレーを使った手口、車で逃走といった点が共通しています。

元警視庁の櫻井氏は――

組織犯罪に詳しい元警視庁警視・櫻井裕一氏

「間違いなく上野も羽田もそこに現金があるというのを知っていてピンポイントでターゲットを狙っているのは間違いない。ただその3人が同じ実行犯かどうかは定かではありませんが、同じグループがやったことだとわかりますね」

警視庁は、2つの事件が同一グループによる犯行の可能性が高いとみて3人組の行方を追っています。