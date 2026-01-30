【31日（土）の天気】

北陸から北日本の日本海側では雪が続き、さらなる積雪増加に注意が必要です。全国的に真冬の寒さが続くでしょう。

●西日本、沖縄

鳥取は朝のうちに雪はやみそうです。そのほか晴れ間の出るところが多いですが、九州南部は雲が広がりやすいでしょう。沖縄や奄美は激しい雷雨となるおそれがあります。最高気温は30日（金）とだいたい同じくらいで、大阪8℃、福岡10℃の予想です。

●東日本

東海や関東は晴れますが、北陸は雪が降り、山沿いを中心に強まるところがありそうです。最低気温は東京で0℃、長野や甲府で氷点下6℃の予想。日中も各地で真冬らしい寒さで、冷たい北風も吹きそうです。

●北日本

日本海側は局地的に雪が強まり、さらに積雪の増えるところがありそうです。北海道は最低気温が30日（金）より大幅に上がるところもあり、札幌は6℃高い氷点下3℃、旭川は8℃上がって氷点下8℃の見込みです。

【週間予報】

●大阪〜那覇

鳥取は、3日（火）にかけて雪や雨が続くでしょう。6日（金）は広く天気が崩れそうです。来週は気温が上がり、5日（木）は鹿児島18℃、高知16℃の予想です。

●新潟〜名古屋

関東や東海は、5日（木）にかけて晴れが続き、空気の乾燥に注意が必要です。北陸は来週、雪ではなく雨のところもあるでしょう。東京はこの先、2桁気温が続き、5日（木）は14℃まで上がりそうです。

●旭川〜福島日本海側は雪や雨の降る日が続くでしょう。週明けは徐々に寒さが緩み、4日（水）は札幌で最高気温2℃、仙台は10℃の予想。ただ6日（金）頃からは再び寒さが戻りそうです。