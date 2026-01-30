「選抜高校野球・選考委員会」（３０日、大阪市内）

選考委員会で３２番目に校名が呼ばれた沖縄尚学ナインは、中継画面を見つめながら微動だにせず。学校関係者らが歓喜の声をあげた中、表情を崩すことはなかった。

通常、センバツ決定チームからは笑みがあふれる。会場は歓喜に満ちあふれ、喜びの涙を流す選手もいるほど。だが昨夏の甲子園王者はじっと一点だけを見つめていた。エース・末吉良丞投手は「やっぱり負けてしまっていたので」と理由を語る。

昨秋の九州大会準々決勝で敗れ、センバツは絶望的となった。だが九州国際大付が明治神宮大会で優勝。九州に一般選考枠の５校目が発生し、そこに滑り込んだ形となった。

選ばれた直後の表情について問われた左腕は「選ばれて嬉しかったんですけど、期待はしていなかったんで衝撃は少なかったです」と率直な心境を明かした。その後、写真撮影の時間になってようやく表情を崩したが、自力でつかんだセンバツの舞台ではない。その思いがナインの姿ににじみ出ていた。

だが史上５校目となる夏春連覇への挑戦権を手にしたのも事実。「夏優勝して選抜に選んでもらって。夏春連覇をできるのは自分たちだけ。優勝目指して頑張りたい」と意気込んだ末吉。昨夏の甲子園で感動を巻き起こしたチームが、「挑戦者の気持ちで」聖地に帰ってくる。