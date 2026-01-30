宇都宮未来と船井美玖からなるオルタナティブ・ガールズユニット「月刊PAM」のデジタル限定写真集『NEXT ISSUE』（ワニブックス）が、1月26日（月）にリリースされる。

本作は、彼女たちがまとう独特の空気感をそのままパッケージした、叙情的な詩情あふれる一冊。ふとした瞬間の表情や、2人の間に流れる静謐な時間を切り取った、まるで映画のワンシーンのようなグラビアとなっている。

月刊PAM（げっかん・ぱむ）プロフィール

宇都宮未来（1998年7月14日生まれ。兵庫県出身）と、船井美玖（2001年4月27日生まれ。広島県出身）によるオルタナティブ・ガールズユニット。元ザ・コインロッカーズのメンバーとして活動後、2人が再集結しユニットを結成。楽曲リリースやライブ活動を精力的に行う傍ら、その独自のビジュアルセンスと世界観が各所で注目を集める。ZINE（自主制作誌）の発行や、デジタルコンテンツの配信など、音楽の枠に留まらないクリエイティブな活動を展開中。1stフルアルバム「MAGAZINE.」が好評配信中。

書誌情報

撮影：HIROKAZU

定価：2,200円（税込）

発行：ワニブックス

