¡Ú¥»¥ó¥Ð¥Ä¡ÛÄëµþ£Ï£Â¤Î¾¾ËÜ¹ä¤¬Êì¹»¤Î£±£¶Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¤Ë´¿´î¡¡ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤é¤Èàº¹¤·Æþ¤ìÃÌµÄá
¡¡Âè£¹£¸²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¡Ê£³·î£±£¹Æü³«Ëë¡Ë¤ÎÁª¹Í°Ñ°÷²ñ¤¬£³£°Æü¤ËÂçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Äëµþ¤¬£²£°£±£±Ç¯²Æ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¹Ã»Ò±à¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£Äëµþ£Ï£Â¤Îµð¿Í¡¦¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Ï£±£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤Ë´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡Äëµþ»þÂå¤Ë£³ÅÙ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¹Ô¤¯¤ó¤À¤Ã¤Æº£¤«º£¤«¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£ËèÇ¯ËèÇ¯¡¢²Æ¤â½Õ¤â¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ä¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤¢¤ÎÄëµþ¤Î¥¿¥Æ¥¸¥Þ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤òËÍ¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡µîÇ¯¤Î£±£²·î¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÆ±¤¸Äëµþ£Ï£Â¤Î¤È¤ó¤Í¤ë¤ºÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡Ê£¶£³¡Ë¤ä¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿ùÃ«·ý»Î»á¡Ê£³£´¡Ë¤é¤È¡ÖÄëµþ²ñ¡×¤ò³«ºÅ¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢¸åÇÚ¤Ø¤Îàº¹¤·Æþ¤ìÏÃá¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖÀÐ¶¶¡Êµ®ÌÀ¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¤È°ì½ï¤Ë¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç£Ô¥·¥ã¥Ä¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢£Ô¥·¥ã¥Ä¤òÂ£¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£Ô¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¿ùÃ«»á¤¬¹Í°Æ¡£ÇØÈÖ¹æ£¹¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤â¤Î¤¬»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸«¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¿¤¯¤òÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£