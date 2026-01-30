King & Princeが、3月25日にリリースする18枚目のシングル「Waltz for Lily」の全4形態のジャケット写真と収録内容を公開した。

表題曲「Waltz for Lily」は、2025年リリースの「Theater」のファンクをベースにしたトラックから一転、大切な人との出会いを儚くもロマンチックに描いた歌詞と和のエッセンスを加えた大人びたワルツで紡がれる、King & Princeの新境地とも言える美しいラブソングだという。1月23日にYouTubeで公開されたワンフレーズだけのティザー映像は、メンバーが「花の要素や輝きのある素材を取り入れ、セットの雰囲気と調和するよう、全体の世界観を意識して仕上げた」と語るこだわりの詰まったスタイリングも見どころになっているという。

初回限定盤A・Bのカップリングには、メンバーが選曲した2曲「Misbehave」「I promise」のセルフカバーが収録される。特典映像は、初回限定盤Aに「Waltz for Lily」のMV、MV Parallel reel、そして撮影メイキング映像を収録。初回限定盤Bでは、2025年に実施したイベント＜King & Princeとうちあげ花火2025＞および＜7th アルバム「STARRING」プレミアナイト＞の密着映像が収録されている。

初回限定盤A

初回限定盤B

初回限定LIVE盤

通常盤

さらに、初回限定LIVE盤の特典映像として、前作シングル「What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know」で誕生したスタジオライブ企画 「Quiet Session Club」の第2弾となるオリジナルライブ映像が収録されることが決定した。コンサートや音楽番組とは趣向を変えた演出でKing & Princeの音楽をじっくりと楽しめる空間になっているとのことだ。

そしてカップリングには、この「Quiet Session Club」楽曲のライブ音源を収録。「Quiet Session Club」ならではの特別なアレンジを、映像とライブ音源で堪能することができるという。

◾️18thシングル「Waltz for Lily」

2026年3月25日（水）発売

特設サイト：https://kingandprince7th.jp 初回限定盤A 初回限定盤B 初回限定LIVE盤 通常盤 ○初回限定盤A

CD+Blu-ray：\2,130（税込）UPCJ-9072

CD+DVD：\1,800（税込）UPCJ-9073

【CD】

1.Waltz for Lily

2.Misbehave (Re:)

【Blu-ray/ DVD】

・「Waltz for Lily」 Music Video

・「Waltz for Lily」 Music Video Parallel reel

・「Waltz for Lily」 Music Video Behind the scenes

仕様：スリーブケース付き2Dケース ○初回限定盤B

CD+Blu-ray：\2,130（税込）UPCJ-9074

CD+DVD：\1,800（税込）UPCJ-9075

【CD】

1.Waltz for Lily

2.I promise (Re:)

【Blu-ray/ DVD】

・King & Princeとうちあげ花火2025 Behind the scenes

・King & Prince「STARRING」プレミアナイト Behind the scenes

仕様：スリーブケース付き2Dケース ○初回限定LIVE盤

CD+Blu-ray：\2,130（税込）UPCJ-9076

CD+DVD：\1,800（税込）UPCJ-9077

【CD】

1.Waltz for Lily

2.One Sided Love (Quiet Session Club)

3.泡の影 (Quiet Session Club)

4.Sing Your Melody (Quiet Session Club)

【Blu-ray/ DVD】

・Quiet Session ClubOne Sided Love / 泡の影 / Sing Your Melody

仕様：スリーブケース付き2Dケース ○通常盤（初回プレス）

CD：\1,300（税込）UPCJ-9078

※通常盤（初回プレス）／UPCJ-9078終了後、通常盤／UPCJ-5018に切り替わります。

【CD】

1.Waltz for Lily

2.Umbrella

3.Wanderer

仕様：3Pケース仕様 ▼先着外付け特典 ※Blu-ray/DVD共通

・初回限定盤A：フォトカード（A6）

・初回限定盤B：クリアポスター（A4）

・初回限定LIVE盤：ステッカーシート

・通常盤(初回プレス)／特典：トレーディングカード3種セット

・4形態同時購入特典：オリジナルピンバッジ ▼封入特典 ※Blu-ray/DVD共通

・初回限定盤A：トレーディングカードAタイプ 1種

・初回限定盤B：トレーディングカードBタイプ 1種

・初回限定LIVE盤：トレーディングカードCタイプ 1種

・通常盤(初回プレス)：トレーディングカードDタイプ 1種

※各特典ごとに写真は異なります。 ▼初回封入特典 ※Blu-ray/DVD共通

期間限定動画視聴シリアルナンバー

・初回限定盤Ａ：期間限定動画Ａ視聴シリアルナンバー

・初回限定盤B：期間限定動画B視聴シリアルナンバー

・初回限定LIVE盤：期間限定動画C視聴シリアルナンバー

・通常盤(初回プレス)：期間限定動画D視聴シリアルナンバー

※視聴期間：2026年3月24日（火）昼12:00〜2026年4月24日（金）18:00まで ※収録内容、仕様等は、変更となる可能性がございます。