クリス・ヘムズワース×マーク・ラファロ『クライム101』日本語吹替版上映決定！ 吹替版キャストに三宅健太、山路和弘ら
クリス・ヘムズワースとマーク・ラファロが主演する映画『クライム101』の日本語吹替版上映が決定。クリス・ヘムズワース演じるデーヴィス役の三宅健太、マーク・ラファロ演じる刑事ルー役の山路和弘ら、日本語吹替版キャストが解禁された。
【動画】日米同時公開！ 映画『クライム101』予告編
本作は、現代アメリカを代表する犯罪小説の巨匠＝大ベストセラー作家ドン・ウィンズロウの原作を、アカデミー賞（R）に名を連ねる名優たちの豪華競演により映画化したクライムアクション・スリラー。監督・脚本を手掛けるのは、『アメリカン・アニマルズ』のバート・レイトン。
アメリカ西海岸を走るハイウェイ101号線上で、数百万ドル規模の宝石強盗事件が多発していた。デーヴィスは4年にわたり一度の失敗もなく犯行を重ねてきたが、さらなる大金を狙い、保険会社に勤めるシャロンに接触して共謀を持ちかけたことで、完璧だった計画に綻びが生じていく。1100万ドル（約16億円）相当の宝石を狙った取引は成功したかに見えたが、犯罪組織の追跡、警察内部の陰謀、そしてルー刑事の執拗な捜査が交錯し、デーヴィスの緻密な犯罪計画とルールは次第に崩れていく。
主演のクリス・ヘムズワースとマーク・ラファロは『アベンジャーズ／エンドゲーム』以来の競演となり、あの名作『ヒート』を彷彿とさせる強盗VS刑事の息詰まる対決を見事に演じている。また、ラファロをはじめ、ハル・ベリーやバリー・コーガン、ニック・ノルティやモニカ・バルバロなど、アカデミー賞に絡む名優が多数出演し、圧巻の名演技を披露している。
このたび、日本語吹替版キャストが解禁。
アメリカ西海岸を走るハイウェー・101号線上で、4年間に渡り、悪者だけをターゲットにし、一切の痕跡を残さない完全犯罪を続ける“追われる男”デーヴィス役を務めるのは、同じくクリス・ヘムズワース演じるマーベル・シネマティック・ユニバースのソー役でおなじみの三宅健太。
そんな強盗の、完璧が故のルールに気づき追い詰めていく“追う男”ルー刑事役に、「ミッキー17」でラファロの吹き替えを担当し、多数の名優の吹き替えを持ち役とする山路和弘が務める。これまで数々の名優の吹き替えを担当してきた2人による強盗×刑事の豪華競演が実現した。
また、1100万ドル（約16億円）の宝石のためにデーヴィスが裏取引を持ちかける高額商品を扱う保険会社に勤めるシャロン役に、ミラ・ジョヴォヴィッチ、シャーリーズ・セロン、サンドラ・ブロック、そしてハル・ベリーの声も務めてきた本田貴子。
ある人物に雇われデーヴィスの仕事を強奪しようと近づいてくるオーモン役に、イ・ビョンホン、クリス・パイン、コリン・ファレルなどの声でおなじみの阪口周平。そして、デーヴィスが徐々に心を通わせていく女性マヤ役には、マイリー・サイラス、クロエ・グレース・モレッツなどの吹き替えを務めてきた白石涼子と実力派だらけの豪華声優陣が集結した。
三宅は「今回『クライム101』でデーヴィス（クリス・ヘムズワース）の日本語吹き替えを担当させていただきました三宅健太です。この『クライム101』は、独自のルールに従って完全犯罪を行う主人公デーヴィスを中心に描かれるクライムサスペンスです。私個人としては、デーヴィスを演じるクリス・ヘムズワースの演技が、どこか新たな境地を目指して挑戦をしている印象を受けました。その彼の挑戦に、いかに日本語版声優として挑めるかが課題でした。果たして結果は……スリリングに展開される『クライム101』、是非お楽しみください」とコメント。
山路は「歳を重ねた者たちの心に鋭く突き刺さる、燻銀の犯罪ミステリー。信念、正義、理性、衝動、そして欲望。紙一重のところで、ベクトルがどちらに向くのか、鬱屈した沈黙の中で動いて行く。物語の緊張が最高潮に達するまでのカット割りが秀逸。そしてルーの悩み、迷い、悲しみを背負うマーク・ラファロの背中を是非見て欲しい。損はさせませんぜ」と言葉を寄せている。
映画『クライム101』は、2月13日より日米同時公開。
