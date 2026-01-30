ドレスコーズ、最新ライブ映像商品『grotesque human』から「人間不信」のライブ映像公開
ドレスコーズが、2026年3月4日に発売する最新ライブ映像商品『grotesque human』より「人間不信」の映像をドレスコーズ公式YouTubeチャンネルにて公開した。
『grotesque human』には、2025年に開催された“ドレスコーズ史上最大規模”のワンマンツアー＜The Dresscodes TOUR 2025“grotesque human”＞のファイナル、Zepp Shinjuku(TOKYO)公演が収録されている。今回公開された「人間不信」は、『grotesque human』の中でも特筆して荒々しい曲調が印象的な楽曲だという。志磨遼平の禍々しいスタイルも相まって、より一層激しさを増すパフォーマンスは必見とのことで、今回のライブならではのアレンジにも注目してみてほしい。
『grotesque human』は、Blu-ray・DVDに加え、数量限定生産版（ELRstore限定）も発売される。数量限定生産版には『grotesque human』Blu-rayにブランケット判サイズ ZINE「ロックンロールとよばれる音楽と人々」が同梱される仕様となる。500部限定の販売となるため、早めのチェックをお勧めしたい。
ドレスコーズは、『grotesque human』の発売の他、大阪・心斎橋BIG CATにてa flood of circleの対バンツアー＜20周年記念ツアー日本武道館への道＞への出演も決まっている。さらに、全国8都市を巡る2026年のワンマンツアーの開催も決定。各公演の詳細も発表され、ドレスコーズマガジン購読者先行が2月1日にスタートするので、あわせてチェックしていただきたい。
◾️ライブ映像商品『grotesque human』
2026年3月4日（水）発売
予約： https://dress.lnk.to/ghtPR
＜Blu-ray＞
\6,380（税込）KIXM−643
＜DVD＞
\6,380（税込）KIBM−1149
＜数量限定生産版＞※ELR Store限定商品
\10,000（税込）NXD-1125
Blu-ray+ZINE（16P）※ブランケット判サイズ（40.6cm×54.5cm）
予約：https://kingeshop.jp/shop/g/gNXD-1125/
※500セット限定での販売
▼ZINE詳細
『ロックンロールとよばれる音楽と人々』
・写真「シスターマン」間仲 宇
・鼎談「ロックンロールってなんだろう」
志磨遼平（ドレスコーズ）×須藤朋寿（NEWFOLK主宰）×矢島和義（ココナッツディスク吉祥寺店店長）
・楽曲リスト「2025年のためのロックンロール・ソング 10選」
選者：志磨遼平（ドレスコーズ） / 須藤朋寿（NEWFOLK主宰） / 矢島和義（ココナッツディスク吉祥寺店店長）
・小説「ハディとテン」 吉田棒一
・ライブレポート「Fuck youとGood luck、それから」黒田隆太朗
・楽曲リスト「“grotesque human” ツアー会場におけるBGM、あるいは黎明期のサン・レコードのベスト・シングルス」選者：志磨遼平（ドレスコーズ）
・写真「the dresscodes TOUR2025 “grotesque human” Live Photo」森 好弘
・座談会「仲良いんです、僕達」メンバー5人で語る “grotesque human” ツアーの裏側
志磨遼平×田代祐也×有島コレスケ×中村圭作×ビートさとし
▼収録内容 ※Blu-ray / DVD / 数量限定生産版共通
The Dresscodes TOUR 2025 “grotesque human” ライブ本編（2025年7月6日@Zepp Shinjuku（TOKYO）公演）
01.ヴィシャス
02.うつくしさ
03.リンチ
04.人間不信
05.この悪魔め
06.聖者
07.がっかりすぎるわ
08.悲しい男
09.ロックンロール・ベイビーナウ
10.REBEL SONG
11.コミック・ジェネレイション
12.ビューティフル
13.シスターマン
14.ミスフィッツ
15.愛に気をつけてね
▼早期予約特典：「grotesque human」A4ビジュアルシート
対象法人：Amazon、楽天、TOWER RECORDS
対象予約期間：1月18日（日）23:59まで
▼法人別購入特典
Amazon.co.jp：「grotesque human」アクリルキーホルダー Ver.1
楽天ブックス：「grotesque human」ミニアクリルスタンド(ジャケット写真絵柄)
TOWER RECORDS：「grotesque human」アクリルキーホルダー Ver.2
ELRstore：「grotesque human」 全曲収録ライブアルバムCD
※特典絵柄は後日公開いたします。
※＜数量限定生産版＞はELR Store購入特典の対象外となり、お付けできませんので予めご了承ください。
◾️＜“宇宙最速”「grotesque human」先行上映会＞
開催日：2月24日（火）開場：19:00 開演：19:30（予定）
開催場所: 東京都・ユーロライブ（渋谷）
登壇：志磨遼平、二宮ユーキ（「grotesque human」映像監督）
予約対象期間：2月1日（日）23:59まで
（コンビニ決済の方も2月1日(日)23:59までにご入金の方対象）
※＜数量限定生産版＞は対象外となります。
※対象期間を過ぎたご注文は対象外とさせていただきます。
※ご予約枚数につきご応募いただけます。
◾️「grotesque human」POPUP SHOP inニュースペース パ
開催期間：3月3日（火）〜3月8日（日）
開催場所：ニュースペース パ（東京都渋谷区神宮前2-20-9 ホワイトビル1F）
※営業時間等詳細は後日発表。
◾️＜YEBISU YA PRO 11周年企画「でえれ〜!! Vol.14」＞
開催日時：1月25日（日）
開場/開演：16:15 開場 / 17:00 開演
開催場所：岡山・YEBISU YA PRO
出演者：eastern youth /ドレスコーズ
ライブ詳細：https://yebisuyapro.jp/events/v/1598
チケット：前売り\6,000（ドリンク代別）
※スタンディング
※未就学児入場不可一般発売中
お問い合わせ：YEBISU YA PRO 086-222-1015
◾️＜a flood of circle 20周年記念ツアー “日本武道館への道”＞
開催日時：3月13日（金）
開場/開演：18:00 開場 / 19:00 開演
開催場所：大阪・心斎橋BIG CAT
共演：a flood of circle
ライブ詳細：http://afloodofcircle.com/live/
チケット：前売り\4,800（ドリンク代別）
※スタンディング
※未就学児入場不可一般発売中
お問い合わせ：清水音泉 06-6357-3666
■＜the dresscodes TOUR2026＞
2026年
6月13日（土）宮城・仙台 Rensa
6月21日（日）北海道・札幌 PENNY LANE24
6月28日（日）石川・金沢 EIGHT HALL
7月4日（土）福岡・DRUM LOGOS
7月5日（日）岡山・YEBISU YA PRO
7月11日（土）愛知・名古屋 THE BOTTOM LINE
7月12日（日）大阪・GOLLILA HALL OSAKA
7月20日（月・祝）東京・Zepp Haneda（TOKYO）
▼チケット
前売り 立見\6,000 立見U-22 \4,500（ともにドリンク代別）
当日券 立見\6,500 立見U-22 \5,000（ともにドリンク代別）
○Zepp Haneda（TOKYO）公演
前売り 1F立見 \6,000 1F立見U-22 \4,500 2F指定席 \7,000 （ともにドリンク代別）
当日券 1F立見 \6,500 1F立見U-22 \5,000 2F指定席 \7,500 （ともにドリンク代別）
○「割引チケット U-22」について
公演日当日に22歳以下の方が対象になる割引チケットです。
U-22チケットでご入場の際、顔写真付き身分証明書の原本（小学生は年齢の証明できる身分証明書の原本）の提示が必要です。
対象となる身分証明書の原本をお持ちでない方は、通常チケットとの差額￥1,500を現金にて貰い受けます。
○the dresscodes magazine購読者先行販売（抽選）
https://sp.dresscodes.jp/
2026年2月1日（日）12:00-2月15日（日）23:59エントリー受付
※お一人様2枚まで
※受付期間中にご登録いただいた方も応募可能
関連リンク
◆ドレスコーズ オフィシャルサイト
◆ドレスコーズ オフィシャルX