第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。北海道地区は、昨年の秋季全道大会で優勝した北照が１３年ぶり６度目の出場を決めた。過去最高の８強超えを目指し、聖地に乗り込む。

雪深い小樽に、選手たちの歓喜の声が響いた。予定時間からやや遅れて届いた“春の便り”。１３年ぶり６度目のセンバツ出場が決まり、上林弘樹監督（４６）は「待ちに待ったというか、まずはスタートラインに立ちたかったので、うれしい気持ちでいっぱいです」と笑顔を見せた。

甲子園には新たなスタイルで臨む。昨年１１月の明治神宮大会では、初戦となった２回戦で英明（香川）に１―２と惜敗。相手を上回る１２安打を放ちながら、わずか１得点に終わった。上林監督は「あの試合から、この冬、頑張ってきている。走って走って、機動力を使って点に結びつけたい。練習したことが出せるように」と方向性を示した。

“北の機動破壊”だ。神宮大会後、かつて健大高崎（群馬）でアドバイザーを務めた“機動破壊”の生みの親・葛原美峰（よしたか）氏（６９）を招き、指導を受けた。上林監督は「神宮の１２本打って１点というのは正直こたえた。このままじゃダメだなと思ったんで、その課題をしっかりつぶせる冬にしたいと思った」と説明。以前から親交のあった葛原氏に助けを求めた。「機動破壊」は走塁を駆使して相手チームを脅かし、得点を奪うという、同校の代名詞で２０２４年にはセンバツ初優勝を飾った。２日間でその極意を伝授され、例年ならウェートトレ中心となる時期に、室内練習場での走塁練習を徹底してきた。

実際に指導を受けた手代森煌斗（きらと）主将（２年）は「攻めてますね。実際やってみて肌で感じて、攻める走塁だなと」。屋内でも可能なリード幅やスタート練習に加え、相手の投球がワンバウンドした瞬間にスタートを切るなど、意識改革が進んでいる。二塁からホームなど、ベースランニングのタイムも平均で０・１秒速くなるなど、成果も出てきた。指揮官は「葛原さんから『北の機動破壊って使っていいぞ』って言われるんですけど、『北』いりますか？っていつもなるんですけど」と苦笑い。本家から同フレーズの使用許可も出ている。

昨秋の公式戦は８試合で５盗塁。全道大会を全４試合完投したエース島田爽介（２年）と、最速１４９キロを誇る中谷嘉希（２年）の両右腕を中心とした投手力と堅守で、北海道の頂点に立った。過去５度のセンバツ出場で最高成績は１０、１３年のベスト８。手代森主将は「ベスト４という目標を掲げて、歴代の先輩方の記録を上回りたい。甲子園では走って走って、走りたい」。安定したディフェンスに機動力という新たな武器を加え、聖地に北照旋風を巻き起こす。（山口 泰史）

◇北照（小樽市） １９０１年創立の私立校。生徒数１７７人。野球部は０８年創部で部員数は４７人（１、２年生）。９１年夏に甲子園初出場を果たし、２０００年センバツで初勝利。１０、１３年のセンバツでは８強入りした。現役プロ野球選手では、中日・斎藤綱記投手、高橋幸佑投手がＯＢ。他競技でも、五輪金メダリストの船木和喜（スキージャンプ）、五輪４大会出場の皆川賢太郎（アルペンスキー）らを輩出した。