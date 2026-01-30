©️「救い、巣喰われ」製作委員会・MBS

NOAが、主演を務めるMBSドラマ特区『救い、巣喰われ』のエンディング主題歌に新曲「Say Yes」が起用されたことを発表した。

本ドラマは、主演をNOA、ヒロインを阪口珠美が務めており、2月12日深夜より放送がスタートする。主題歌である「Say Yes」は、NOA自身が作詞・作曲を担当しており、繊細な歌声と緊張感に満ちたビート、予測不能な物語をスリリングな結末へ加速させるような作品に仕上がったという。

　　　◆　　　◆　　　◆

◾️NOA コメント
僕が初主演を務めさせていただくドラマ『救い、巣喰われ』のエンディングテーマとして書き下ろしました。作品の中で、僕が演じる宝生千秋が「天に向けて曲を書いたら」という想像を膨らませながら制作した楽曲です。ビートから歌詞まで、心に迫ってくるような感覚にドキドキしてもらえたら嬉しいです。“No”がないからこそ「Say Yes」しか言わせない、千秋の歪で切実な想いをたっぷり感じながら、ぜひドラマとあわせて楽しんでください。

　　　◆　　　◆　　　◆

また、エンディング主題歌「Say Yes」を載せた予告映像も初公開されたので、あわせてチェックしていただきたい。

◾️ドラマ特区 『救い、巣喰われ』

©️「救い、巣喰われ」製作委員会・MBS

公式HP：https://www.mbs.jp/sukusuku/
予告：https://tver.jp/episodes/epzbrovl66

出演：NOA　　
阪口珠美　阿久根温世（ICEx）
田中幸太朗　青島心　上原あまね　鈴木秀脩 / 遊井亮子　坪倉由幸　
監督：酒見アキモリ　　佃 直樹　　塚田芽来
脚本：遠山絵梨香　
エンディング主題歌：NOA　『Say Yes』　（Capitol Records / ユニバーサル ミュージック）
制作プロダクション：メディアプルポ
製作：「救い、巣喰われ」製作委員会・MBS

▼放送情報
ドラマ特区『救い、巣喰われ』
MBS 2026年2月12日より毎週木曜 深夜00:59〜　
※第１話　2月12日（木）01:09〜 ※第２話　2月19日（木）02:33〜
テレビ神奈川　2026年2月12日より毎週木曜 よる11:30〜
チバテレ　　　2026年2月13日より毎週金曜 よる11:00〜
テレ玉　　　　2026年2月18日より毎週水曜 深夜00:30〜
とちテレ　　　2026年2月19日より毎週木曜 よる11:30〜
群馬テレビ　　2026年2月19日より毎週木曜 深夜00:00〜

▼配信
TVer、MBS動画イズムで見逃し配信
FOD見放題にて独占配信決定！

▼公式SNS
X（＠dramatokku_mbs）
Instagram（@dramatokku_mbs）
TikTok　全作品共通 ⇒ @drama_mbs
ドラマ特区公式アカウント ⇒ @dramatokku_mbs
公式タグ　#ドラマすくすく #ドラマ特区

原作：『救い、巣喰われ』
原案：琴子／漫画：カモ（コミックRouge連載／マイクロマガジン社刊）

関連リンク

◆NOA オフィシャルサイト
◆NOA オフィシャルX
◆NOA オフィシャルInstagram
◆NOA オフィシャルYouTubeチャンネル
◆NOA オフィシャルTikTok