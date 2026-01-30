この春のセンバツ高校野球、出場校が発表され、甲子園で戦う32校が決まりました。この地方で聖地への切符を手にしたのは･･･。

愛知からは中京大中京。5年ぶり33度目の出場となります。去年10月の秋季東海大会では3試合で28得点を挙げていて、その強力な打線が魅力です。



決勝ではサヨナラ勝ちの末、優勝を果たした中京大中京が、センバツでは1966年の春以来、60年ぶり5度目の全国制覇を狙います。





8年ぶり14回目の出場となる三重 57年ぶりの優勝目指す

（萩田翔惺主将）「春で全員が自分のやれることをやって日本一になれるよう頑張ります」

続いて8年ぶり14回目の出場となる三重。秋季東海大会準決勝では、プロ注目の左腕から10得点を挙げ、爆発力のある打線が魅力です。



前回出場の2018年にはベスト4入りを果たした三重、57年ぶりの優勝を目指して、再び快進撃を狙います！



（大西新史主将）

「どんな相手でも、自分たちの野球を信じ、チーム一丸となり、優勝目指して頑張ります」

2年連続7回目の大垣日大 去年は初戦敗退

岐阜からは…



2年連続、7回目の出場を決めた大垣日大。エースの谷之口翔琉や、打者としてもチームを支える竹岡大貴など投手層が厚く、去年の初戦敗退の雪辱を晴らせるかが注目です。



（山崎智貴主将）

「まだ緊張が残っていて震えているんですけど、呼んでいただいたことにほっとしている。うれしい気持ちが大きい」

21世紀枠の候補 県立四日市 文武両道でつかんだ候補枠

そして21世紀枠の候補に選ばれている県立四日市。

（伊藤遼祐選手）

「（秋季大会の）結果が良かったので、選ばれるかなという気持ちはあった」



去年秋の県大会で、甲子園出場経験のある強豪校を立て続けに破り、見事ベスト4入りを果たしました。この学校のすごいところは…



Q大学の志望校は？

（伊藤遼祐選手）

「京都大学です」

（佐野優晶選手）

「三重大学医学部医学科」

（村瀬智哉選手）

「東京大学を目指しています」



レギュラークラスの部員のほとんどが難関の国立大学を志望。四日市は去年、現役で東大6人、京大13人が合格した進学校です。この文武両道の取り組みが評価され今年の21世紀枠の候補に選ばれました。



（志望校･名古屋大学 田中新選手）

「選んでもらえるとするなら、（甲子園で）選ばれるに値するだけの試合を見せたい」

文武両道の精神は脈々と…

そして、この文武両道の精神は昔から脈々と受け継がれてきたものです。1955年、四日市は夏の甲子園に出場。初出場で全国制覇を果たしました。当時のメンバー伊藤正継さんは野球も勉強も両方頑張るからこそ成長ができると話します。



伊藤政継さん

「野球を一生懸命やって、鍛えた体で勉強すれば文武両道は絶対に成り立つという信念のもとでいい人材を育てたい」



日本一の文武両道を掲げる四日市高校野球部。しかし･･･

県立四日市 三重県勢初の21世紀枠獲得なるか？

そして運命の瞬間…

（発表会場）

「21世紀枠出場校は長崎西高校。そして、高知農業高校の2校であります」



21世紀枠の発表で四日市の名前が呼ばれることはありませんでした。



（辦海生主将）

「やっぱり残念な気持ちはあります。僕たちはモチベーションも高いままこのまま練習を続けて、春夏といい試合を続けて頂点を目指せるように頑張っていきたい」

気持ちをきりかえ、四日市は夏の甲子園を目指してこれからも練習に励みます。