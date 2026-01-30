高嶺のなでしこ・籾山ひめり、活動再開へ 反省と決意記す「より一層アイドル活動と向き合い…」
アイドルグループ・高嶺のなでしこの公式サイトが、30日に更新。キャプテン・籾山ひめり（21）の活動休止を報告した。
【写真】高嶺のなでしこ『A Wonderful Encounter』のリハーサル時のショット
サイトでは「高嶺のなでしこの籾山ひめりにつきまして、すべての活動をお休みさせていただいておりましたが、このたび2026年2月14日(土) 開催予定の「高嶺のなでしこ Live Tour Bouquet of 9 Flowers Zepp Sapporo公演」にて活動に復帰する運びとなりました」と伝えられた。
自身のXでは「高嶺のなでしこの籾山ひめりです。この度はみなさまにご迷惑、ご心配をおかけいたしまして大変申し訳ございませんでした。アイドルとして軽率な行動を取ってしまったと深く反省しております。一度失った信頼を取り戻すのは難しいと思っていますが、より一層アイドル活動と向き合い、少しでもグループに貢献できるよう自覚と責任を持って頑張ります」と決意。
続けて「応援してくださっているファンの皆さん、大好きなメンバー、支えてくださっているスタッフの皆さんに恩返しができるよう、認めていただけるよう全力で取り組んで参りますのでこれからもよろしくお願いします」と呼びかけている。
昨年12月、公式サイトには「籾山ひめりの活動に関するご報告」との文書が掲載され、「一部SNS等において、数年前の画像が掲載されました」と報告。「本件について本人に事実確認をしたところ、当該画像に写っていた方とは現在一切の関係が無いものの、事前の報告・相談がなく事務所との信頼関係を毀損する行為が確認されました」と伝えた。
今回の事態を受けて「本人との協議の結果、活動を休止する運びとなりました」と伝え、「日頃より応援してくださっているファンの皆様ならびに関係者の皆様には、突然のご報告となりましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪していた。
籾山は2004年3月22日生まれ、栃木県出身。22年8月に同グループに加入した。
■報告全文
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
高嶺のなでしこの籾山ひめりにつきまして、すべての活動をお休みさせていただいておりましたが、このたび2026年2月14日(土) 開催予定の「高嶺のなでしこ Live Tour Bouquet of 9 Flowers Zepp Sapporo公演」にて活動に復帰する運びとなりました。
ファンの皆様ならびに関係者の皆様にご心配とご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。今後とも変わらぬご声援のほど、よろしくお願い申し上げます。
【写真】高嶺のなでしこ『A Wonderful Encounter』のリハーサル時のショット
サイトでは「高嶺のなでしこの籾山ひめりにつきまして、すべての活動をお休みさせていただいておりましたが、このたび2026年2月14日(土) 開催予定の「高嶺のなでしこ Live Tour Bouquet of 9 Flowers Zepp Sapporo公演」にて活動に復帰する運びとなりました」と伝えられた。
続けて「応援してくださっているファンの皆さん、大好きなメンバー、支えてくださっているスタッフの皆さんに恩返しができるよう、認めていただけるよう全力で取り組んで参りますのでこれからもよろしくお願いします」と呼びかけている。
昨年12月、公式サイトには「籾山ひめりの活動に関するご報告」との文書が掲載され、「一部SNS等において、数年前の画像が掲載されました」と報告。「本件について本人に事実確認をしたところ、当該画像に写っていた方とは現在一切の関係が無いものの、事前の報告・相談がなく事務所との信頼関係を毀損する行為が確認されました」と伝えた。
今回の事態を受けて「本人との協議の結果、活動を休止する運びとなりました」と伝え、「日頃より応援してくださっているファンの皆様ならびに関係者の皆様には、突然のご報告となりましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪していた。
籾山は2004年3月22日生まれ、栃木県出身。22年8月に同グループに加入した。
■報告全文
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
高嶺のなでしこの籾山ひめりにつきまして、すべての活動をお休みさせていただいておりましたが、このたび2026年2月14日(土) 開催予定の「高嶺のなでしこ Live Tour Bouquet of 9 Flowers Zepp Sapporo公演」にて活動に復帰する運びとなりました。
ファンの皆様ならびに関係者の皆様にご心配とご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。今後とも変わらぬご声援のほど、よろしくお願い申し上げます。