東京・上野の路上で２９日夜、中国籍の男性が催涙スプレーをかけられ、現金約４億２３００万円が入っていたとみられるスーツケース３個を奪われた。

３０日未明には羽田空港の駐車場で、約１億９０００万円を持っていた男性が襲われる事件も発生。現金はいずれも香港に運ばれる予定だった。香港では３０日、日本人男性２人が約５８００万円を奪われる事件があり、警視庁は関連があるとみて、強盗と強盗未遂容疑で調べている。

捜査関係者によると、上野と羽田の現金は、貴金属店で金を売却して得たものなどとみられ、情報を得た何者かに狙われた可能性があるという。

同庁幹部によると、中国籍の４０歳代男性は２９日午後９時半頃、東京都台東区東上野の路上で、日本人と中国人の男女５人とスーツケースを車に積んだところを３人組の男らに襲われた。

男性らは同庁に「ケースに４億２３００万円が入っていた。羽田空港に運ぶ予定だった」と説明。運搬を依頼した男性は「香港で日本円を香港ドルに両替する仕事をしており、香港に運ぼうとしていた」と話したという。

近くの路上では同時間帯に通行人の男性が車にはねられるひき逃げ事件が発生。３人組が乗っていたとみられる長野ナンバーの軽乗用車は、ひき逃げの現場から南に約５４０メートル離れた路上に乗り捨てられていた。

３人はその後、ミニバンに乗り換えて千葉方面に逃走した。車は暴力団関係者の名義とみられるという。

一方、３０日午前０時１０分頃、羽田空港第３ターミナルの駐車場で、車外にいた５０歳代男性が、近づいてきた白い乗用車内から催涙スプレーをかけられた。

車には男４人が乗っていたとみられ、このうち１人が、助手席からハンマーで男性の車の窓をたたいたという。男らは何も取らずに車で神奈川方面に逃げた。

男性の車には、約１億９０００万円が入ったスーツケースが積まれていた。男性は両替商で「金を売却して得た日本円を香港に運ぶために持っていた」と説明。同行していた２０歳代の男性と現金を持って出国したという。