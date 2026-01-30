タレント、モデルの桃月なしこ（30）が30日までに、インスタグラムを更新。グラビアオフショットを公開した。

発売中の雑誌「ENTAME36℃」で表紙グラビアを飾っており「“体温の伝わるグラビア”ということで実際にお熱測ったりしました、私の平熱が書いてあります笑。」と、水着姿でバスタブに寄りかかるショットや、中央が大胆に開いた水着ショットを添えた。

さらにアザーカットも公開されており、美脚もあらわに。「こうして新しい雑誌に初表紙として出演できることをうれしく思います。雑誌タイトルにもある“あの子のリアルな体温を届ける”ような体温（36℃）の伝わるグラビアというコンセプトって聞いていたんですが、実際の撮影中に『体温を測らせてください』と言われたのは印象的でした。体温？ インフル流行ってるからかなあなんて思っていたら、そういうコンセプトの雑誌で…と言われて、なるほど！ と思いました笑」とコメントしている。

フォロワーからは「なんかいろいろと反則」「なしこさんありがとうございます」「なしこさんのバストの血管フェチなんです」「お山の血管、見とれてます」といったコメントが寄せられた。