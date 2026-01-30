犬も「ヤキモチ」を焼くって本当？

「うちの子、なんだか嫉妬しているみたい」と感じたことはありませんか。実は、近年の研究によって、犬も人間と同じように「ヤキモチ」を焼くことが科学的に証明されています。

犬は群れで生活する動物なので、大好きな飼い主の愛情が自分以外に向くと、不安や不満を感じてしまうのです。

例えば、新しいペットを迎えた時や、家に赤ちゃんが生まれた時、あるいは飼い主がスマホに夢中になっている時などに嫉妬しやすくなります。「自分だけを見てほしい」という純粋な愛情の裏返しといえるでしょう。

これって嫉妬？見極めるための5つのサイン

間に割り込んでくる

飼い主が他の犬をなでたり、家族と楽しそうに話したりしている時に、その間にグイグイと割り込んでくる行動は、代表的なヤキモチのサインです。これは「自分を差し置いて他の対象と仲良くしないで」という心理から、物理的に距離を引き離そうとしています。

また、座っている飼い主の膝の上に無理やり乗ってくるのも、自分を一番に優先してほしいという強いアピールのひとつです。

吠える・鼻を鳴らす

自分以外のものに注目が集まっている時、わざと大きな声で吠えたり、「クーン」と鼻を鳴らして甘えたりすることがあります。これは「こっちを見て！」という注意を引くための行動です。

静かにしていたのに、飼い主が電話を始めた途端に騒ぎ出すような場合は、自分への関心が薄れたと感じて寂しがっている可能性が高いでしょう。無視をするとエスカレートすることもあるため、犬の心理を理解してあげることが大切です。

わざといたずらをする

普段は良い子なのに、飼い主が忙しくしている時に限ってスリッパを振り回したり、ゴミ箱を荒らしたりすることがあります。これは「困らせてでも自分に注目させたい」という心理が働いているのです。

たとえ「ダメでしょ！」と叱られたとしても、犬にとっては「飼い主が自分に関わってくれた」という報酬になってしまうことがあります。いたずらを叱るだけでなく、寂しい思いをさせていないか振り返ってみましょう。

体を舐めてくる・すり寄る

飼い主の顔や手をしつこく舐めてきたり、体をピタリと押し付けてきたりする行動も嫉妬のあらわれです。これは「あなたは私のもの」という独占欲や、自分をアピールして安心したいという気持ちからくるものだと考えられます。

特に他の犬の匂いがついている時に激しく舐めてくる場合は、その匂いを自分の匂いで上書きして消そうとしていることも。健気な愛情表現ですが、少し不安を感じているサインでもあります。

じっと見つめてくる

少し離れた場所から、不満そうな顔でじっとこちらを観察していることはありませんか。激しいアピールはしなくても、視線で「どうして構ってくれないの？」と訴えかけているパターンです。

犬は言葉が話せない分、表情や視線で多くの感情を伝えます。悲しそうな目で見つめてきたり、わざとらしくため息をついたりする場合は、心が満たされていないサインかもしれません。早めに声をかけて安心させてあげましょう。

注意すべき「ヤキモチ」がエスカレートした時の行動

ヤキモチが行き過ぎると、思わぬ問題行動につながることがあります。例えば、嫉妬の対象である赤ちゃんや他のペットに対して、うなったり噛みつこうとしたりする攻撃的な態度です。

また、わざとトイレ以外の場所で排泄をしてしまう「粗相」や、ストレスから自分の前足を血が出るほど舐め続けてしまう自傷行為に発展することもあります。これらは心が限界を迎えているサインなので、決して怒鳴らずに環境を改善する必要があります。

飼い主が意識したい対処法

嫉妬への対処で最も大切なのは、愛犬に「自分は一番に愛されている」という確信を持たせて安心させることです。多頭飼いや新しい家族が増えた場合は、ご飯、散歩、帰宅時の挨拶など、あらゆる場面で先住犬を優先するルールを徹底しましょう。

常に一番に扱われることで、犬は自分の居場所が守られていると感じ、新しい存在に対しても心に余裕が持てるようになります。

また、ヤキモチで割り込んできた時にすぐ構ってしまうと、「邪魔をすれば注目してもらえる」と誤解させてしまいます。そんな時は、一度「お座り」や「待て」の指示を出して落ち着かせ、静かにできたらたっぷり褒めるというメリハリをつけましょう。これにより、興奮して自分を失うことを防げるようになります。

何より重要なのは、一日のうち数分でも良いので、スマホを置いて愛犬と一対一で全力で向き合う時間を作ることです。家事のついでではなく、目を見て優しく名前を呼びながらなでてあげてください。

飼い主から積極的に歩み寄って愛情を伝えることで、犬の不安は解消され、嫉妬による問題行動も自然と落ち着いていきます。

まとめ

犬のヤキモチは、飼い主を心から信頼し、大好きである証拠です。決して悪いことではありませんが、放置すると犬にとって大きなストレスになります。

愛犬が見せるサインに早く気づき、たっぷりの愛情と一貫した態度で接することで、犬は安心して過ごせるようになります。お互いが笑顔でいられる、素敵な絆を築いていきましょう。