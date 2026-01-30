静かに座る姉犬の後ろで、弟犬が…凛々しく立ち上がり、なぜか激しく"踊り狂う光景"がシュール過ぎると話題に。躍動感溢れるそのお姿は記事執筆時点で23.9万回を超えて表示されており、1.7万件のいいね、多くの絶賛コメントが寄せられることとなりました。

静かに座る犬の後ろで、弟犬が…

Xアカウント『@clkkkk2』に投稿されたのは、ボーダーコリーの「ルル」ちゃんと「キキ」くんのお姿。

ソファの上で静かにのんびりと座っていたという姉のルルちゃん。対して弟のキキくんはというと…まるでステージ上で踊り狂っているかのようなお姿を見せてくれたというのです。

まさかの"踊り狂う光景"が話題に

背筋をピンと伸ばし、二足歩行で上手に立ち上がるというキキくん。両手をバンザイしているかのように天井へ向けて伸ばし、視線も遥か遠くへ…。

まるで踊っているかのようなそのポーズはキキくんの得意技のひとつで、実は『おやつをください』という要求が込められているものなのだとか。

まさに『踊り狂う』という表現がしっくりくるかのような、ミラーボールが似合いそうなキキくんのお姿は多くの人々を驚かせると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「合格発表での一枚…」「セルフ犬最高ゥゥゥゥになってる」「CMのオファー来ちゃうかも」「何事ｗｗ」「お衣装の袖がやや西城秀樹風味でなかなかよき」などのコメントが寄せられています。

仲良しボーダーコリー姉弟の日常

2015年7月25日生まれのルルちゃんと、2018年8月25日生まれのキキくんは3歳差の仲良し姉弟。血縁関係はないものの、しっかり者でちょっぴり頑固な一面もあるルルちゃんは、人懐っこくてちょっぴり怖がりな一面があるキキくんをお迎え当時から献身的にお世話してきたのだそう。

飼い主さんに溺愛されながら、それぞれの個性を余すことなく披露してくれるルルちゃん、キキくんの日常はボーダーコリーの魅力とたくさんの笑顔を発信し続けています。

