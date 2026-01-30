消防隊員２人死亡の道頓堀ビル火災 消防が最終報告書を公表 “バックドラフト現象”で現場パニックで救出遅れた可能性指摘 一部規範が順守されず「指揮本部が出動隊に建物の構造を周知できず」
消防隊員２人が死亡した大阪・道頓堀のビル火災。消防が最終報告書を公表です。
（大阪市消防局の担当者）「お二人に哀悼の意を表します」
大阪市消防局が１月３０日、最終報告書を公表した道頓堀のビル火災は去年８月に起きました。ビル２棟が焼け、消火活動にあたっていた消防隊員２人が死亡しました。
報告書によりますと、当時２人を含む隊員３人は、６階で活動を行っていましたが、真下の５階で別の隊員が部屋の扉を開けた際、火災で酸素が不足していた空間に空気が一気に流れ込んだことで急激に爆発する「バックドラフト現象」が発生。
また、「指揮本部が出動隊に建物の構造を周知できていなかった」ことなど一部、規範が順守されていなかったことも明らかにしました。
一方で、出火原因については警察が捜査中のため、非公開としました。
大阪市消防局は再発防止の対策として、ＶＲ＝仮想現実を活用した訓練を行うことや安全管理を統括する部隊を新たに設けることを挙げています。