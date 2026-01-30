「めちゃ差別的じゃないか？」ケツメイシ、新曲が“参政党”想起と物議「これわざとやってるよね？」
男性3人組音楽グループ・ケツメイシの公式Instagramは1月28日、投稿を更新。オリジナルアルバムの発売を告知しました。
冒頭には「日出ずる国の希望の陽がまた沈んでも歯を食いしばって、また立ち上がって本当の自由を手にするんだろ！日出ずる国の希望の火がまた消されても手と手取り合って、苦楽分かち合って本当の笑顔を手にするんだろ！」といった歌詞があります。
X上では「ラジオから流れてきたが歌詞が参政党臭くてすごくいや。参政党のテーマ曲かと思ったよ」「これわざとやってるよね？てか心酔してる？これで参政党関係ないとしたらアーティストとしてめちゃ勘が悪いよね。いやー、ないわ」「これでもメジャーアーティストでしょ？色んなルーツの子がファンなわけやん。『ルーツに学び直して 文化、和の心習い正して』でこのフレーズ？めちゃ差別的じゃないか？」「完全に踊らされてる」などの声が上がりました。
「侍ジャポンとか知らないの？」一方で、「ケツメイシは昔からこんな感じやろ 侍ジャポンとか知らないの？」との声も見られました。気になる人は、他の曲もチェックしてみてはいかがでしょうか。
(文:多町野 望)