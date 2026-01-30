男性3人組音楽グループ・ケツメイシの公式Instagramは1月28日、投稿を更新。オリジナルアルバムのリリースを発表したところ、収録曲の歌詞が物議を醸しています。（サムネイル画像出典：ケツメイシ公式Instagramより）

男性3人組音楽グループ・ケツメイシの公式Instagramは1月28日、投稿を更新。オリジナルアルバムの発売を告知しました。

【ケツメイシの新曲が参政党っぽい？】

「参政党のテーマ曲かと思ったよ」

同アカウントは「ケツメイシ 約2年ぶりのオリジナルアルバム『ケツノポリス14』本日1月28日(水)RELEASE!!」と発表。アルバムに収録されている、『和の心』という曲の歌詞が注目を集めているようです。タイトル通り、愛国心がうかがえる内容となっています。

冒頭には「日出ずる国の希望の陽がまた沈んでも歯を食いしばって、また立ち上がって本当の自由を手にするんだろ！日出ずる国の希望の火がまた消されても手と手取り合って、苦楽分かち合って本当の笑顔を手にするんだろ！」といった歌詞があります。

X上では「ラジオから流れてきたが歌詞が参政党臭くてすごくいや。参政党のテーマ曲かと思ったよ」「これわざとやってるよね？てか心酔してる？これで参政党関係ないとしたらアーティストとしてめちゃ勘が悪いよね。いやー、ないわ」「これでもメジャーアーティストでしょ？色んなルーツの子がファンなわけやん。『ルーツに学び直して　文化、和の心習い正して』でこのフレーズ？めちゃ差別的じゃないか？」「完全に踊らされてる」などの声が上がりました。

「侍ジャポンとか知らないの？」

一方で、「ケツメイシは昔からこんな感じやろ　侍ジャポンとか知らないの？」との声も見られました。気になる人は、他の曲もチェックしてみてはいかがでしょうか。
(文:多町野 望)