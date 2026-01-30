冬に行きたいと思う「奈良県の道の駅」ランキング！ 2位「吉野路大塔」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部は2026年1月19〜20日、全国10〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、冬に行きたいと思う「奈良県の道の駅ランキング」を紹介します！
回答者からは「近隣に温泉やキャンプ場もあるので、冬のアウトドアの立ち寄りスポットとして便利だから」（50代男性／大阪府）、「澄み渡る冬の夜空に輝く満天の星を楽しめるのが魅力的だから」（40代女性／兵庫県）、「冬の静かな雰囲気が合いそうで、自然や景色をゆっくり味わえる場所だと感じたためです」（50代女性／兵庫県）などのコメントがありました。
2位：吉野路大塔（五條市）／40票2位は「吉野路大塔（五條市）」でした。UFO型の近未来なデザインが目を引くこの道の駅は、山々に囲まれた自然豊かなエリアに位置し、冬の寒さと澄んだ空気の中で楽しめる星空観察や温泉施設が人気。地元の特産品を使った温かいグルメも充実しており、体の芯から温まる癒やしのスポットとして親しまれています。
1位：針T・R・S（奈良市）／41票1位に輝いたのは「針T・R・S（テラス）（奈良市）」でした。名阪国道沿いにあり、アクセスのよさと広大な敷地が特徴。冬のドライブ途中に立ち寄るのに最適で、名物料理やスイーツ、天然温泉施設などの癒やし要素も豊富です。買い物や食事を楽しみながら、ゆっくりと過ごせる施設として注目されています。
回答者のコメントを見ると「規模が大きくて見るところが多いし、温泉施設も併設されてて身体を温められるから」（30代女性／石川県）、「多彩な冬グルメや冬アイテムなどのショッピングを楽しみながら、ゆったりと過ごしたい」（40代女性／長崎県）、「施設が大きく、屋内で休憩や食事ができる点が冬向きだと感じました。 ドライブ途中の立ち寄り先としても便利で、季節を問わず利用しやすそうだと思います」（30代男性／愛媛県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)