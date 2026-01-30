【センバツ】夏春連覇目指す沖縄尚学　春連覇狙う横浜も夢舞台へ！　第98回選抜高校野球大会の出場32校が決定

寒さを吹き飛ばすような球児たちのきびきびとした姿が、春の訪れを告げるセンバツ。第98回選抜高校野球大会の選考委員会がきょう行われて、今年度の出場校32校が決定しました。



大会に出場するのは、21世紀枠2校と各地区から選出された一般選考枠30校の計32校。



はじめに21世紀枠特別選考委員会で選出された2校が発表された後、1月12日に承認された各都道府県連盟の推薦校の中から、地区ごとに振り分けられた地区別小委員会での選考をへて、30校が発表されていきました。





出場32校はこちら■21世紀枠 2校四国：高知農(高知)九州：長崎西(長崎)■北海道 1校北照■東北 3校花巻東(岩手)八戸学院光星(青森)東北(宮城)■関東・東京 6校山梨学院(山梨)花咲徳栄(埼玉)専大松戸(千葉)佐野日大(栃木)帝京(東京)横浜(神奈川)■東海 3校中京大中京(愛知)三重(三重)大垣日大(岐阜)■北信越 2校帝京長岡（新潟）日本文理(新潟)■近畿 6校神戸国際大付(兵庫)智辯学園(奈良)大阪桐蔭(大阪)滋賀学園(滋賀)近江(滋賀)東洋大姫路(兵庫)■中国 2校崇徳(広島)高川学園(山口)■四国 2校英明(香川)阿南光（徳島）■九州 5校九州国際大付(福岡) ※昨秋の神宮大会優勝長崎日大（長崎）神村学園（鹿児島）熊本工（熊本）沖縄尚学(沖縄)