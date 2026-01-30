【センバツ】夏春連覇目指す沖縄尚学 春連覇狙う横浜も夢舞台へ！ 第98回選抜高校野球大会の出場32校が決定
寒さを吹き飛ばすような球児たちのきびきびとした姿が、春の訪れを告げるセンバツ。第98回選抜高校野球大会の選考委員会がきょう行われて、今年度の出場校32校が決定しました。
大会に出場するのは、21世紀枠2校と各地区から選出された一般選考枠30校の計32校。
はじめに21世紀枠特別選考委員会で選出された2校が発表された後、1月12日に承認された各都道府県連盟の推薦校の中から、地区ごとに振り分けられた地区別小委員会での選考をへて、30校が発表されていきました。
■21世紀枠 2校
四国：高知農(高知)
九州：長崎西(長崎)
■北海道 1校
北照
■東北 3校
花巻東(岩手)
八戸学院光星(青森)
東北(宮城)
■関東・東京 6校
山梨学院(山梨)
花咲徳栄(埼玉)
専大松戸(千葉)
佐野日大(栃木)
帝京(東京)
横浜(神奈川)
■東海 3校
中京大中京(愛知)
三重(三重)
大垣日大(岐阜)
■北信越 2校
帝京長岡（新潟）
日本文理(新潟)
■近畿 6校
神戸国際大付(兵庫)
智辯学園(奈良)
大阪桐蔭(大阪)
滋賀学園(滋賀)
近江(滋賀)
東洋大姫路(兵庫)
■中国 2校
崇徳(広島)
高川学園(山口)
■四国 2校
英明(香川)
阿南光（徳島）
■九州 5校
九州国際大付(福岡) ※昨秋の神宮大会優勝
長崎日大（長崎）
神村学園（鹿児島）
熊本工（熊本）
沖縄尚学(沖縄)