学歴詐称疑惑が発端で複数の刑事告発を受けている静岡県伊東市の田久保真紀前市長（55）。29日、警察の任意の事情聴取を受けたことを認めました。

■任意聴取後、取材に応じ「お話しはして参りました」

警察の聴取を受け、自宅に帰ったのは日付が変わる少し前でした。静岡県伊東市の田久保真紀前市長。

田久保前市長（29日午後11時過ぎ）「（Q：きょうは事情聴取された）お呼び出しの要請がありましたので、お話しはして参りました。（Q：基本的にしっかり協力中）そういった必要があればしていこうかと」

■市長就任直後に学歴詐称疑惑が浮上

田久保市長（当時・去年5月）「市民の期待に応えられるように、裏切らないように誠心誠意努めていきたい」

市長就任直後に浮上した学歴詐称疑惑。東洋大学卒業ではなく…

田久保市長（当時・去年7月）「“卒業”は確認できませんでした。『除籍』だと判明しました」

学歴詐称疑惑を発端に、複数の刑事告発を受けることになりました。

虚偽の経歴を公表した公職選挙法違反の疑い。虚偽の情報を市の広報誌に記載・配布した疑い（虚偽公文書作成・同行使の疑い）。さらに、当時の市議会議長らに“チラ見せ”した、持っていないはずの卒業証書とされる文書をめぐる疑い（偽造私文書等行使の疑い）。

■「チラ見せの事実はありません」

他にも。

田久保市長（当時・去年8月、百条委員会）「報道であるようなチラ見せの事実はありません。約19.2秒見ていただいた」

百条委員会で虚偽の証言をしたとして、地方自治法違反の疑いでも刑事告発。その全てを警察が受理しています。

■“全ての容疑について否認”

29日、警察の任意聴取に応じた田久保前市長。

田久保前市長（29日夜）「（Q：詳しい内容を…）捜査の関係もありますので内容は差し控えさせていただきます」

代理人弁護士によりますと、全ての容疑について否認。

田久保前市長（29日夜）「（Q：今後も聴取には真摯に）今後のことは全然分からないんですけど、私には。必要があればもちろんお話しはしていきたい」

警察から卒業証書とされる文書の提出も求められたといいますが、回答を留保しているということです。